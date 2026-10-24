Odbio testiranje na droge pa dobio paprenu kaznu

U četvrtak, 22. listopada u 13.58 sati u Kalima policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar tijekom nadzora prometa zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 28-godišnji vozač.

Tijekom daljnjeg postupanja, vozač je odbio ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga ili lijekova u organizmu kao i ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

Muškarac je isključen iz prometa. Zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kažnjen je novčanom kaznom od 1.320,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.