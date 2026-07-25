Odbio test na droge, vozio neispravan kamion s tuđim tablicama

U srijedu, 22. srpnja oko 13,45 sati u Šibeniku, policijski službenici su tijekom kontrole prometa zaustavili teretni automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 37-godišnjak.

Zbog sumnje da vozilom upravlja pod utjecajem droga ponuđeno mu je preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je izričito odbio.

Daljnjom kontrolom vozila, zbog sumnje da je vozilo tehnički neispravno zbog vidljivih nedostataka na vozilu, isto je prepraćeno na izvanredni tehnički pregled gdje je utvrđeno da je vozilo tehnički neispravno, nakon čega je vozilo isključeno iz prometa. Nadalje je utvrđeno da je vozač na automobil postavio nepripadajuće registarske pločice.

Vozač je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 37-godišnjak počinio kazneno djelo „Krivotvorenje isprave“ te se protiv njega podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz optužni prijedlog doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčanu kaznu u iznosu od 650 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Sud je vozača pustio na slobodu te predmet stavio u redovni postupak uz mjeru opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole.