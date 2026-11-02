Odbio test na droge, policiji 'prekipjelo' pa tražila zatvor: Odluka splitskog suda iznenadila

Splitska policija u subotu, 31. listopada, zaustavila je 28-godišnjeg motociklista koji je odbio testiranje na prisutnost droga u organizmu. Budući da je riječ o prometnom recidivistu, policija ga je uhitila i privremeno mu oduzela motocikl.

Kako je izvijestila policija, 28-godišnjak je tijekom kontrole odbio zahtjev policijskog službenika da se podvrgne testiranju na droge.

Policijskim službenicima mladić je otprije poznat po prometnim prekršajima. Naime, tijekom ranijih kontrola više je puta zatečen u kršenju odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog čega je već pravomoćno kažnjavan.

Policija tražila zatvor, sud ga pustio na slobodu

Zbog ponavljanja prometnih prekršaja 28-godišnjak je uhićen i priveden u policijsku postaju, a motocikl mu je privremeno oduzet kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja.

Uz optužni prijedlog doveden je na nadležni sud u žurnom postupku. Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora.

Međutim, sud nije prihvatio prijedlog za zadržavanje te je 28-godišnjaka pustio na slobodu. Odluka o njegovoj prekršajnoj odgovornosti bit će donesena u redovnom postupku.