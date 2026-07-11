Odbili testiranje na alkohol i droge pa ostali bez vozačke na tri mjeseca

Sinoć iza 1 sat u noći u Zadru, na predjelu Jazina policijski službenici zadarske prometne policije su zaustavili osobni automobilu zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak. U daljnjem postupanju, vozač se odbio podvrgnuti ponuđenom ispitivanju na prisutnost alkohola u krvi.

Zbog počinjenog prekršaja mu je izdan prekršajni nalog s predviđenom novčanom kaznom od 1.320,00 eura uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca.

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Preksinoć iza 23 sata, na području mjesta Sukošan policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobilu zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 20-godišnjak. U daljnjem postupanju, zbog sumnje na vožnju pod utjecajem droga policija ga je preliminarno testirala na prisutnost opojnih sredstava. Test je pokazao pozitivan rezultat.

Vozaču je potom ponuđen stručni liječnički pregled radi izuzimanja uzoraka krvi i urina za daljnje vještačenje, što je odbio.

Isključen je iz prometa te sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa, odnosno izdan mu je prekršajni nalog s predviđenom novčanom kaznom od 1.320,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca.

Policija: "Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo!"

Kažnjivo je odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i to novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, a moguće je i provođenje mjere privremenog oduzimanja vozila ukoliko se radi o recidivistu u činjenju prekršaja.

-Poštujte prometne propise, ne upravljajte vozilom pod utjecajem alkohola i droga i svojim ponašanjem doprinesite boljoj sigurnosti cestovnog prometa! - poručuju.