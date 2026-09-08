Odbijene žalbe Centra i SDP-a: Zajednička lista ostaje izvan izbora na Blatinama-Škrapama

Splitsko-dalmatinska županija odbila je žalbe Centra i SDP-a vezane uz rušenje zajedničke liste Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta u Gradskom kotaru Blatine-Škrape. Iz koalicije poručuju da će poštovati odluke institucija, ali smatraju da je lista izbačena iz utrke zbog krutog i formalističkog tumačenja administrativnih pravila.

"Odluke institucija ćemo poštovati, ali odbijamo prihvatiti logiku sustava kojem je proceduralna prepreka važnija od jedne od temeljnih demokratskih vrijednosti – prava građana da biraju i budu birani", poručili su iz koalicije.

Kukoč: To nas neće zaustaviti u borbi za bolji Split

Predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč istaknuo je da se na kotarskim izborima biraju ljudi koji su spremni svoje slobodno vrijeme volonterski posvetiti kvartu.

"Na kotarskim izborima ne biraju se ministri ni direktori. Biraju se naši susjedi koji su svoje slobodno vrijeme spremni volonterski darovati svom kvartu. Kada sustav takvim ljudima zatvori vrata zbog formalnosti koja se mogla i morala riješiti, šalje se poruka da građani u vlastitim kvartovima nisu dobrodošli", rekao je Kukoč.

Optužio je HDZ-ove strukture da štite, kako je naveo, maliciozno ponašanje pojedinca na štetu demokratskih procesa.

"Na Blatinama-Škrapama onemogućen nam je nastup na izborima, ali to nas neće zaustaviti u borbi za otvoreniji, pravedniji i bolji Split", poručio je.

Puljak: Kvartovi nisu ničije stranačko vlasništvo

Predsjednica Centra Marijana Puljak također je kritizirala HDZ, ustvrdivši da ta stranka pokušava zadržati kontrolu nad svim razinama vlasti, uključujući gradske kotare.

"Njihovi politički žetoni djeluju i tamo gdje se ne biraju ministri ni direktori, nego ljudi koji će besplatno volontirati za svoj kvart. Godinama gledamo kako HDZ gradi sustav u kojem ništa ne prepušta slučaju i pokušava pod kontrolom držati svaku razinu vlasti", rekla je Puljak.

Dodala je da odgovor na takve metode ne smije biti odustajanje.

"Kada se takve metode spuštaju sve do gradskog kotara i do ljudi koji bez ikakve naknade žele raditi za svoju ulicu, park i igralište, odgovor ne smije biti odustajanje. Kvartovi nisu ničije stranačko vlasništvo. Kvart pripada ljudima koji u njemu žive", poručila je.

Poziv građanima da izađu na izbore 27. rujna

Koalicija Centar, SDP, Možemo! i Direkt pozvala je građane da u nedjelju, 27. rujna, izađu na kotarske izbore, ističući da se na njima odlučuje o pitanjima koja izravno utječu na svakodnevni život.

"Ovo nisu izbori visoke politike, ali izravno odlučuju o kvaliteti našeg svakodnevnog života – o zelenilu, komunalnom redu, dječjim igralištima, sigurnosti naših ulica i tome kako izgleda kvart u kojem živimo. Nemojte svoje kvartove prepustiti onima koji računaju na to da ćete ostati kod kuće", poručili su iz koalicije.

"Izađite na izbore i pokažite da vam je stalo do vašeg kvarta. 27. rujna izađite na izbore. Tvoj kvart. Tvoj glas", zaključili su.