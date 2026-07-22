Odbijen Šutin prijedlog: Štandarac Kuzme Kovačića zasad se ne vraća na Pjacu

Prijedlog splitskog gradonačelnika Tomislava Šute da se na Narodni trg, poznatiji kao Pjaca, vrati štandarac akademskog kipara Kuzme Kovačića nije dobio potporu Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike.

Informaciju je objavio Bojan Ivošević, nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita s liste stranke Centar i bivši splitski dogradonačelnik.

Na snazi ostaje odluka o izradi novog štandarca

Kako je naveo Ivošević, prijedlog je odbijen na trećoj sjednici Komisije, čime je na snazi ostala ranija odluka da se izradi novi štandarac koji neće biti opterećen autorskim pravima ni političkim stavovima pojedinog autora.

"Štandarac pripada Gradu Splitu i građanima, a ne pojedincima za iznošenje njihovih osobnih političkih stavova", poručio je Ivošević u svojoj objavi.

Od gradonačelnika zatražena žalba

Prema njegovim navodima, većina članova Komisije uputila je zahtjev gradonačelniku Tomislavu Šuti da u zakonskom roku podnese žalbu na donesenu privremenu mjeru, koju su ocijenili protuustavnom.

Ivošević tvrdi kako privremena mjera nije povezana s konkretnom tužbom, već je Kuzmi Kovačiću ostavljen rok od 20 dana za njezino podnošenje.

Odluka o budućem izgledu štandarca na Pjaci tako i dalje ostaje otvoreno pitanje, dok se očekuju daljnji pravni i politički potezi splitske gradske vlasti.