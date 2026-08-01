Odbačeni dio SpaceX-ove rakete nekontrolirano juri, evo gdje će se zabiti

Raketa je sastavljena od više dijelova koji se tijekom leta odbacuju. Gornji stupanj je posljednji pogonski dio koji letjelicu ili teret usmjerava prema orbiti, Mjesecu ili dubljem svemiru. Nakon što potroši gorivo i dovrši zadatak, ostaje kao prazan komad rakete.

U ovom slučaju riječ je o stupnju korištenom u siječnju 2025. za lansiranje dviju privatnih letjelica prema Mjesecu: Blue Ghost Mission 1 američke tvrtke Firefly Aerospace i Resilience japanske kompanije ispace. Nakon što je obavio svoju zadaću, stupanj je ostao u svemiru, a praćenje njegove putanje pokazalo je da će završiti na Mjesečevoj površini.

Stručnjak za praćenje svemirskih objekata Bill Gray procjenjuje da će stupanj udariti blizu kratera Einstein, na osvijetljenom zapadnom rubu Mjeseca, brzinom od oko 5400 milja, odnosno 8700 kilometara na sat. To je približno sedam puta brže od zvuka, piše Guardian.

Sudar bi trebao osloboditi energiju usporedivu s eksplozijom oko tri tone TNT-a. Prema procjeni istraživača, mogao bi nastati krater širok približno 27 i dubok oko pet metara. Bit će premalen da bi se izravno razaznao sa Zemlje, ali trebale bi ga moći snimiti letjelice u Mjesečevoj orbiti, prenosi tportal.

Sam bljesak udara vjerojatno će trajati kraće od sekunde i mogao bi biti preslab za promatranje sa Zemlje. Znanstvenicima je zanimljiviji oblak izbačene prašine i materijala, koji bi se mogao podići kilometrima iznad površine te biti vidljiv teleskopima neko vrijeme.

Zbog slabe Mjesečeve gravitacije čestice mogu dosegnuti velike visine i udaljenosti. Na Mjesecu nema ni atmosfere ni vjetra koji bi brzo raspršili prašinu.

'Jedan od razloga zbog kojih nas ovaj događaj zanima jest utvrditi koliku opasnost udari krhotina mogu predstavljati budućim astronautima', rekao je Benjamin Fernando iz Nacionalnog laboratorija Los Alamos, pozvavši profesionalne i amaterske astronome da pokušaju zabilježiti događaj.

Najbolje uvjete za promatranje trebali bi imati istočni dijelovi Sjedinjenih Država i Kanade te velik dio Južne Amerike. Promatračima će ipak trebati osjetljivi teleskopi, a nije sigurno hoće li oblak biti dovoljno sjajan da ga se jasno uoči.

Podaci prikupljeni tijekom udara mogli bi pomoći u poboljšanju modela koji opisuju ponašanje prašine i krhotina nakon sudara s Mjesecom. Odbačeni raketni stupanj šupalj je objekt i pri udaru se ne mora ponašati jednako kao čvrsti asteroid ili meteoroid.

NASA-in Lunar Reconnaissance Orbiter prije i poslije sudara snimit će predviđeno područje kako bi istraživači mogli pronaći novi krater i usporediti izgled površine. Mjesto udara trebao bi promatrati i južnokorejski lunarni orbiter Danuri. SpaceX nije namjeravao poslati raketni stupanj u Mjesec. Stručnjaci smatraju da se sudar mogao izbjeći usmjeravanjem stupnja u orbitu oko Sunca, no nakon lansiranja nije izveden takav manevar.

To će biti drugi poznati slučaj u kojem je odbačeni raketni stupanj nenamjerno udario u Mjesec. Dio kineske rakete 2022. pao je na njegovu udaljenu stranu i ostavio dva preklapajuća kratera. Novi sudar dogodit će se na strani okrenutoj prema Zemlji. Ovaj komad svemirskog otpada ne predstavlja neposrednu prijetnju ljudima ni postojećim misijama, no ostaje problem samog otpada koji će rasti povećanjem broja letjelica, raketnih stupnjeva i druge opreme u prostoru u svemiru.