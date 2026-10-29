Odašiljač na Kliškoj tvrđavi odlazi u povijest! Vetma objavio novu vijest: „Postavlja se novi“

Dugo najavljivano uklanjanje glomaznog odašiljača s Kliške tvrđave sve je bliže realizaciji. Načelnik Općine Klis Jakov Vetma objavio je novu informaciju o projektu koji bi trebao značajno promijeniti izgled jedne od najpoznatijih povijesnih utvrda u Dalmaciji.

„Postavlja se odašiljač koji će preuzet funkciju onog na tvrđavi. Koji odlazi u povijest“, poručio je Vetma.

Riječ je o nastavku projekta o kojem je Dalmacija Danas već pisala u travnju 2025. godine, kada su Općina Klis i tvrtka Odašiljači i veze (OIV) potpisali sporazum o izmještanju postojeće odašiljačke infrastrukture s prostora tvrđave.

Novi odašiljač južno od Klisa

Prema ranije predstavljenom planu, novi odašiljač bit će smješten južno od Klisa, u blizini brze ceste prema Splitu, na lokaciji koja omogućuje nastavak prijenosa televizijskih, radijskih i mobilnih signala.

Predsjednik Uprave OIV-a Mate Botica prilikom potpisivanja sporazuma istaknuo je kako je riječ o lokaciji udaljenoj od urbanih područja, na kojoj će se nova infrastruktura nastojati što bolje uklopiti u okoliš.

Posebno je naglasio kako preseljenje odašiljača ne bi trebalo negativno utjecati na kvalitetu signala koji primaju građani. Naprotiv, tada je izrazio mogućnost da signal nakon preseljenja bude i bolji.

Kliška tvrđava dobiva novu vizuru

Uklanjanje postojećeg odašiljača ima posebno značenje za očuvanje kulturno-povijesne baštine. Glomazna konstrukcija godinama je bila jedan od najuočljivijih suvremenih elemenata na Kliškoj tvrđavi, narušavajući njezinu prepoznatljivu povijesnu vizuru.

Načelnik Vetma još je prilikom potpisivanja sporazuma naglasio koliko se dugo čekalo na rješavanje ovog pitanja.

„Svaki put kad bi netko iz vrha vlasti došao, uvijek bismo ovo spominjali, a sada ćemo ga konačno premjestiti – na zadovoljstvo svih nas“, kazao je tada Vetma.

Izmještanje odašiljača dio je šireg procesa obnove i revitalizacije Kliške tvrđave, koji uključuje obnovu povijesnih građevina, zidina i drugih dijelova ovog vrijednog kulturnog kompleksa.

Najnovija Vetmina objava potvrđuje da se radi na postavljanju zamjenskog odašiljača, čime se stvara preduvjet za uklanjanje postojeće konstrukcije s tvrđave.

Prema ranijim najavama, uklanjanje odašiljača planirano je do kraja 2026. godine. Točan datum njegova demontiranja zasad nije objavljen.