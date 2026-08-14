Odaberite svoje lice Vibreza: Mariza i Mario Biondi ili Mogwai i Laibach

Ususret početku Vibrez festivala, koji će od 26. do 30. kolovoza u Galeriji Meštrović okupiti velika imena svjetske glazbene scene, u prodaju stižu dva posebna koncertna paketa. Publika može birati između iznimnih i odmah prepoznatljivih glasova Marize i Marija Biondija te alternativnijeg, glasnijeg i beskompromisnijeg spoja Mogwaija i Laibacha.

Portugalska diva modernog fada Mariza i vrstan talijanski soula i jazz pjevač Mario Biondi nastupit će 27. i 28. kolovoza u vrtu Galerije Meštrović.

Iako dolaze iz različitih glazbenih tradicija, povezuju ih snažan južnjački senzibilitet, izražajnost i glasovi koji su postali njihov nepogrešiv potpis. Mariza je tradicionalnom fadu dala suvremeno lice i približila ga publici diljem svijeta, dok je Biondi izgradio prepoznatljiv spoj soula, jazza, funka i talijanske glazbene elegancije.

Dok Mariza donosi duboku emociju i snagu fada, Biondi večer poslije donosi groove, eleganciju i soul. Njihove dvije glazbene priče povezuje moć vokalnih interpretacija koje nadilaze granice jezika, žanra i tradicije.

Škotski Mogwai i slovenski Laibach donose u Split dvije beskompromisne koncertne večeri i alternativnije, glasnije i provokativnije lice Vibrez festivala.

Festival će 26. kolovoza otvoriti Mogwai, jedan od ključnih sastava svjetskog post-rocka. Njihova glazba kreće se od gotovo potpune tišine i melankoličnih gitarskih dionica do monumentalnih eksplozija distorzije, snažnih crescenda i hipnotičkih atmosfera.

Tri dana poslije, 29. kolovoza, stiže Laibach, jedan od najprepoznatljivijih europskih umjetničkih kolektiva. Više od četrdeset godina spajaju glazbu, vizualni identitet, simboliku i performans, neprestano pomičući granice glazbe, umjetnosti i popularne kulture. Njihovi koncerti cjelovita su audiovizualna iskustva koja istodobno fasciniraju i provociraju.

Od lisabonskog fada i talijanskog soula do monumentalnog post-rock zvuka i avangardnog performansa, dva posebna koncertna paketa donose dva različita lica Vibrez festivala.

Paket-ulaznice za koncerte Marize i Marija Biondija te Mogwaija i Laibacha dostupne su u ograničenom broju po cijeni od 45 eura za svaki paket, odnosno do isteka predviđene količine. Svaki paket uključuje dvije koncertne večeri i odnosi se na ulaznice za stajanje. Paketi su uvedeni kao nova festivalska pogodnost nakon što su, zbog rasprodanog koncerta Morcheebe, festivalske ulaznice koje su uključivale svih pet večeri povučene iz prodaje.

Pojedinačne ulaznice za preostale koncerte i dalje su dostupne u redovnoj prodaji na Adriaticket.hr i blagajni Hrvatskog doma Split..