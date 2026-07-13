Od zapuštene površine do zelenog kutka: Novi izgled prostora na Splitu 3

Zapuštena površina u Splitu 3 dobila je potpuno novo lice. Predsjednica Gradskog kotara Split 3 Ivana Zelić podijelila je fotografije koje prikazuju razliku između nekadašnjeg izgleda prostora i njegova današnjeg uređenog izdanja.

Umjesto neiskorištene površine, stanovnici kvarta sada imaju uređen zeleni kutak s klupama, posađenim biljem i prostorom za odmor i druženje.

"Kako se od neke zapuštene površine može napraviti lipi zeleni kutak u kvartu", poručila je Zelić uz objavu, ističući primjer kako se kvalitetnim uređenjem mogu oplemeniti javni prostori i podići kvaliteta života u naselju.