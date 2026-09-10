Od Wall Street Journala do Toše Proeskog: Weekend.19 kojeg nećete htjeti propustiti

Gerard Baker, dugogodišnji urednik i kolumnist The Wall Street Journala, stiže na Weekend.19, gdje će govoriti o pritiscima na medije s obje strane Atlantika i promjenama koje oblikuju novinarstvo danas. Program donosi i pogled iza kulisa kampanje „Croatia: I Hear It’s Beautiful“ s Johnom Malkovichem, razgovor o tome može li radio dobiti novi život uz DAB+ te priču o nastanku filma o Toši Proeskom. Četiri različite teme, ali zajedničko pitanje: što se događa s pričama koje oblikuju naš svijet?

Mediji pod pritiskom s obje strane Atlantika

Na Weekend.19 dolazi poznati britanski novinar Gerard Baker, urednik u The Wall Street Journalu. Na panelu „The Press Under Pressure – Europe and the US“, govorit će o tome tko i kako danas vrši pritisak na medije te koliko se europsko i američko medijsko okruženje razlikuju. Politika, vlasnici, oglašivači i algoritmi stvaraju sve složenije pritiske na novinarstvo, dok politička polarizacija i pad povjerenja u institucije dodatno mijenjaju odnos publike prema medijima.

Baker iza sebe ima više od tri desetljeća iskustva u svjetskom novinarstvu i karijeru u kojoj je pratio i komentirao ključne političke i gospodarske događaje, a njegovo iskustvo daje panelu posebno vrijedan pogled na promjene kroz koje prolaze mediji s obje strane Atlantika. Baker danas piše tjedne kolumne za The Wall Street Journal, u kojima komentira politiku, ekonomiju i kulturu, a za londonski The Times obrađuje američka i globalna pitanja.

Razgovor će otvoriti i pitanje slobode medija u Europi i SAD-u, ali i odgovornosti samih medija za krizu povjerenja koja ih sve više prati. Tko danas pokušava kontrolirati javni narativ, kako se mijenjaju granice novinarske slobode i može li novinarstvo ponovno zadobiti povjerenje publike samo su neka od pitanja koja će biti u središtu panela.

Kakva je budućnost radija?

Radio je ove godine napunio 100 godina i još uvijek je nezamjenjiv suputnik na putu. No može li isti radio dočekati i sljedećih 100 godina? Upravo će o budućnosti radija u digitalnom dobu razgovarati Jacqueline Bierhorst, predsjednica WorldDAB-a, Zoran Šprajc, urednik i voditelj „Stanja nacije“ na RTL televiziji, glazbenica Neda Ukraden i Dimitrije Trbović, član Uprave Zubak Grupe.

U središtu panela ,,Reci DAB za sljedećih 100’’ bit će DAB+, nova generacija radija koja bi mogla promijeniti način na koji ga slušamo. Zamislite radio koji više nije samo zvuk: umjesto nekoliko FM frekvencija, donosi veći izbor programa i bolju kvalitetu zvuka. I sve to bez aplikacije, pretplate ili trošenja mobilnih podataka - jednostavno uključite radio i slušate. DAB+ pritom otvara vrata potpuno novim mogućnostima: od lokalno prilagođenih sadržaja i pametnijeg digitalnog oglašavanja do pop-up radijskih kanala za festivale, koncerte, sportske događaje ili turističke sezone.

Drugim riječima, DAB+ pokušava napraviti ono što je streaming napravio glazbi, dati radiju više izbora, više sadržaja i potpuno novo digitalno lice, a pritom zadržati ono zbog čega ga i dalje volimo: samo sjedneš u auto, upališ ga i radi.

Pete Radovich: Iza kulisa viralne hrvatske kampanje

Poseban trenutak programa bit će predavanje pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice „Directing John Malkovich: I Hear It’s Beautiful“ koje će održati Pete Radovich, potpredsjednik produkcije i viši kreativni direktor CBS-a te 45-struki dobitnik nagrade Emmy.

Jedna od najzapaženijih hrvatskih kampanja do sada rezultat je Radovicheva preuzimanja rizika i hrabrosti da napravi nešto drugačije.

U središte priče stavio je holivudsku ikonu Johna Malkovicha, koji je ovih dana ponovno u središtu pozornosti nakon što je u Veneciji nagrađen dugotrajnim ovacijama publike. Na Weekendu.19 otkrit će se kako je kampanja nastala, od početne ideje i kreativnog rizika do produkcijskih izazova i režiranja, publika će imati priliku vidjeti i snimke iza kulisa projekta.

Priča koju svi znaju, film koji nitko nije vidio

Razgovor „Next Big Thing – Toše Proeski film“ donosi priču o nastanku filma o umjetniku koji je svojim glasom, energijom i osobnošću ostavio dubok trag na glazbenoj sceni cijele regije, ali i pitanje kako filmski ispričati život čovjeka kojeg publika već dobro poznaje i pamti na svoj način.

Priču o glazbeniku čiji su glas, lice i osmijeh i danas dio kolektivnog sjećanja milijuna ljudi ispričat će Pece Taleski, filmski, televizijski i glazbeni producent, Igor Stoimenov, redatelj, scenarist i izvršni producent, Milana Vlaović, književnica, psihoterapeutkinja i scenaristica, te Andrej Volkashin, scenarist, autor i redatelj.

Film o Toši Proeskom nije samo priča o njegovu životu i karijeri, već i o odgovornosti prema publici koja ga pamti, voli i o njemu već ima vlastitu sliku. Koliko kreativne slobode imaju autori kada je glavni lik toliko poznat i prisutan u kolektivnom sjećanju? I kako osobno sjećanje, stvarne uspomene i glazbena ostavština postaju filmska priča?

Mjesto susreta ideje, industrije i ljudi

Sve ove priče povezuje jedno mjesto: Weekend.19, gdje se o promjenama u medijima, kreativnosti, tehnologiji i kulturi ne govori samo iz teorije, već kroz iskustva ljudi koji ih svakodnevno oblikuju. Od Gerarda Bakera i Petea Radovicha do priče o Toši Proeskom i budućnosti radija, Weekend.19 donosi program koji vrijedi čuti uživo.

Više informacija dostupno je na službenoj web stranici te putem društvenim mreža Instagram, Facebook, LinkedIn i TikTok. Vidimo se na Weekendu.19 u Rovinju!