Od viralnog losiona s piskavicom do noviteta za njegu kose: Olival hair asortiman sada je 30% povoljniji

Ako ovih jesenskih dana primjećujete više vlasi na četki, osjećate da vam je kosa beživotna ili joj nedostaje volumena, niste jedini. Instinktivna reakcija većine nas jest brzopotezna kupnja još jedne teške maske ili regeneratora koji obećavaju čuda preko noći. No, beauty scena i stručnjaci već duže vrijeme naglašavaju kako se kosa ne popravlja na vrhovima, nego se transformira u korijenu.

Tek kada je vlasište uravnoteženo i nahranjeno, korijen vlasi dobiva snagu za rast gušće, otpornije i sjajnije kose. Kako bismo prekinuli krug sezonskog stresa i pružili kosi prijeko potreban hair reset, omiljeni nam Olival formulirao je proizvode za njegu i oporavak kose koji djeluju ciljano na problem, a aktualni Black Week čine ih neodoljivo pristupačnim.

Kultni bestseleri koji su pokrenuli pravu revoluciju

Gotovo da ne postoji osoba u regiji koja nije čula za Olivalov Piskavica i ružmarin losion protiv opadanja kose – apsolutni viralni fenomen koji je dokazao da su domaće formulacije uz bok najrazvikanijim svjetskim tretmanima. Ovaj losion lagane vodenaste teksture s ekstraktom sjemenki piskavice, eteričnim uljem ružmarina, pantenolom i glicerinom neće vam zamastiti kosu, brzo se upija i uz masažu vlasišta prilikom nanošenja dokazano potiče rast mlade kose i djeluje na gustoću. Nanosi se prije pranja kose i ostavlja da djeluje barem 30 minuta, a idealno sat-dva.

Ako ste ljubitelj ulja za kosu tu je Piskavica ulje za vlasište . Hranjivi spoj piskavice, masline i badema djeluje kao intenzivan oporavljajući tretman idealan za suhu kožu glave, vlasište sklono perutanju i sezonskim iritacijama. I kod ulja je važno odvojiti par minuta prilikom nanošenja za stimulirajuću masažu tjemena vrhovima prstiju ili specijaliziranom četkom prije pranja. Upravo ta jednostavna tehnika aktivira mikrocirkulaciju, omogućuje bolju apsorpciju aktivnih tvari i čini razliku.

Njega kose na višoj razini

Za sve one koji žele podići svoju rutinu njege kose na višu razinu, Olival je asortiman obogatio ciljanim formulama koje djeluju na vlasište i dužinu.

Batana ulje formulirano s dragocjenim uljem batane i obogaćeno bademom, kokosom i vitaminom E, djeluje na samu strukturu vlasi. Nanosi se kao hranjivi pakung prije pranja, vraća elastičnost, sprečava lomljenje i pruža nevjerojatnu mekoću suhoj i oslabljenoj kosi.

Guarana i kava booster koncentrirani je tretman s kofeinom, ekstraktima kave i guarane, biotinom i ružmarinom, može se koristiti svakodnevno ili nakon pranja kose i nije potrebno ispiranje. Direktno stimulira tjeme, revitalizira korijen kose i vidljivo pomaže ublažiti sezonsko opadanje.

Hibiskus regenerator i Amla ulje preporučuju se kao završni korak. Dok ekstrakt hibiskusa uz ulja makadamije, kokosa i ricinusa raščešljava i zaglađuje vlasi bez osjećaja otežavanja, par kapi dragocjenog ulja amle na suhim vrhovima daje onaj završni, svilenkasti sjaj zdrave kose.

Rezultati traže dosljednost

Pravi rezultati ne dolaze preko noći, ali uz redovitu njegu, vidljivi rezultati itekako su mogući. Dosljednim korištenjem uz strpljenje, kosa će vam uzvratiti punoćom, smanjenim ispadanjem i zdravim sjajem koji se primjećuje na prvi pogled.

U Olivalu Black Friday je Black Week pa je tako cjelokupni asortiman na web shopu www.olival.hr na 30% popusta od ponedjeljka 16. 11. pa sve do nedjelje 22.11. do kraja dana. Dostava je besplatna iznad 10 EUR iznosa narudžbe.