Od večeras novo pravilo u cijelom Splitu

Danas, 19. kolovoza 2026. godine, na snagu je stupila Odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol na području Grada Splita. Prema novim pravilima, prodaja alkohola ograničava se u svim prodajnim objektima na području cijeloga Splita, i to svakodnevno od 21 sat navečer do 6 sati ujutro.

Ograničenje se primjenjuje tijekom turističke sezone, odnosno u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna. To znači da će ovogodišnja zabrana noćne prodaje alkohola, nakon današnjeg stupanja Odluke na snagu, vrijediti do 15. rujna. Odluka je donesena u skladu s člankom 57.b Zakona o trgovini, a objavljena je u "Službenom glasniku Grada Splita", broj 36/26.

Grad je zahvalio poslovnim subjektima

Iz Grada Splita navode kako je cilj mjere zaštita javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša. Očekuje se da će ograničenje pridonijeti smanjenju buke, onečišćenja javnih površina te incidenata povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tijekom turističke sezone. Grad je zahvalio poslovnim subjektima i građanima koji će poštivanjem novih pravila pridonijeti ostvarenju ciljeva Odluke i poboljšanju kvalitete života cijele lokalne zajednice.