Od Vatrogasaca do žuto-plavih: MNK Solin 1980 gradi novu futsal priču za Solin i okolicu

Solinski mali nogomet ima dugu i bogatu povijest, a današnji MNK Solin 1980 pokušava je pretvoriti u ozbiljan i organiziran sportski sustav. Klub koji nosi žuto-plave boje danas razvija seniorsku momčad, Futsal akademiju, stručni kadar i sve snažniju vezu s lokalnom zajednicom.

Priča je počela još 1980. godine

Korijeni solinskog futsala sežu u 8. veljače 1980. godine, kada je osnovan tadašnji "stari" Solin pod imenom Vatrogasci. Iza početka kluba stajala je skupina zaljubljenika u mali nogomet: Vicko, Ivan i Dragan Kapitanović, Jozo Džaja, Zdenko Propadalo, Drago Bešlić, Joško Ojdanić i Mladen Režić. Već dan poslije odigrana je prva službena utakmica u 2. Solinskoj malonogometnoj ligi protiv Partizana. Solin je slavio 3:1, a prvi službeni pogodak postigao je Jozo Džaja.

Kroz godine je solinski mali nogomet prolazio različite faze, mijenjao nazive, rangove i okolnosti, ali veza sa Solinom nikada nije nestala. Stari Solin igrao je gradske i dalmatinske lige, kasnije i 2. HMNL, a od sezone 2011./2012. do 2016./2017. nastupao je i u 1. HMNL. U prvoj prvoligaškoj sezoni klub je stigao do polufinala, što je ostalo jedno od najvažnijih poglavlja solinskog futsala.

Novo poglavlje pod starim imenom

Današnji MNK Solin 1980 formalno je osnovan 1. veljače 2014. godine kao MNK Sveti Kajo, a od 2017. nosi ime Solin 1980. Time je poslana jasna poruka da tradicija starog solinskog malog nogometa ne smije ostati samo uspomena, nego temelj za novi, organiziraniji i dugoročno održiv klub. Iz kluba naglašavaju da cilj nije živjeti od stare slave, nego stvoriti stabilan sustav s vlastitim igračima, djecom, trenerima, partnerima i prepoznatljivim mjestom u sportskom životu grada. Dvorana Bilankuša ima posebno mjesto u identitetu MNK Solin 1980. Ona je domaći parket žuto-plavih i jedan od simbola solinskog malog nogometa. Ipak, zbog potreba seniora, akademije i različitih uzrasta, klub danas trenira na više lokacija. Osim Bilankuše, koriste se i dvorana na Arapovcu te dvorana OŠ kralja Zvonimira, ovisno o rasporedu i dostupnim terminima. Seniorska momčad MNK Solin 1980 natječe se u 2. HMNL – Jug, ligi koja je poznata po zahtjevnim gostovanjima, čvrstim utakmicama i protivnicima protiv kojih se ništa ne može unaprijed upisati.

Za klub je seniorska momčad važna ne samo zbog rezultata, nego i zbog poveznice s akademijom. Djeca koja danas treniraju u mlađim uzrastima trebaju imati jasan put prema prvoj momčadi. Klub pritom nastoji podizati razinu rada. Seniori, uz futsal treninge, imaju i organizirane kondicijske treninge kroz suradnju s Motus Naturom, sportsko-rehabilitacijskim centrom iz Splita.

Akademija kao najveći projekt

Najvažniji projekt MNK Solin 1980 danas je Futsal akademija. Pioniri, kadeti i juniori nisu samo kategorije na papiru, nego temelj budućnosti kluba.

Ideja je okupiti djecu iz Solina i okolnih mjesta, ponuditi im organiziran futsal program i stvarati generacije koje će razumjeti što znači nositi dres svoga kluba. U klubu ističu da akademija nije dodatak seniorskoj momčadi, nego središnji dio cijelog projekta. MNK Solin 1980 trenutačno ima tri licencirana trenera, uz namjeru da se broj educiranih i licenciranih osoba dodatno poveća. Poruka kluba je jasna: entuzijazam je važan, ali ozbiljan rad s djecom i seniorima traži edukaciju, plan i kontinuitet.

Posebnu poruku iz kluba šalju i prema nogometnim sredinama u Solinu i okolici. MNK Solin 1980 ne želi "krasti djecu" nogometnim klubovima, nego graditi suradnju. U klubu smatraju da futsal može biti odlična dopuna mladim nogometašima, posebno u razvoju tehnike, brzine odluke, igre pod pritiskom, koordinacije i razumijevanja prostora. Da se rad u akademiji prepoznaje, pokazali su i pozivi mladim igračima u selektivne programe. Pozive su dobili Gabrijel Štrbac, Luka Miličević, Toni Gotovac i Duje Šimić, a poziv je dobio i trener Piero Butorović.

Klub koji želi uključiti cijelu zajednicu

MNK Solin 1980 želi širiti svoju bazu ne samo kroz igrače, nego i kroz roditelje, volontere, sponzore, bivše igrače i prijatelje kluba. Iz kluba poručuju da su vrata otvorena svima koji žele pomoći, bilo kroz organizaciju utakmica, prijevoz, opremu, fotografiranje, administraciju, društvene mreže ili rad s mlađim uzrastima. Priča o MNK Solin 1980 nije priča o gotovom sustavu, nego o klubu koji se gradi. Seniorska momčad daje natjecateljski okvir, akademija budućnost, treneri stručnost, partneri stabilnost, a zajednica snagu.

Od Vatrogasaca iz 1980. do današnjih žuto-plavih, solinski mali nogomet prošao je dug put. Današnji MNK Solin 1980 ne traži podršku zbog onoga što je već napravio, nego zbog onoga što tek gradi: klub djece, roditelja, sportaša i svih koji žele da Solin ima svoj prepoznatljiv futsal put.