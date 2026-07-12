Od utorka stižu nove cijene goriva, vozače čekaju osjetna poskupljenja

Vozače u Hrvatskoj od utorka očekuju nove, više cijene goriva. Prema informacijama koje je objavio Dnevnik Nove TV, poskupjet će svi naftni derivati, a najveći rast cijene bilježi plavi dizel.

Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 od 14. srpnja trebala bi stajati 1,58 eura, što je četiri centa više nego dosad. Riječ je o većem poskupljenju od onoga koje se spominjalo krajem prošlog tjedna, kada se očekivao rast od tri centa.

Još izraženije poskupljenje očekuje vozače koji koriste dizelsko gorivo. Eurodizel bi trebao poskupjeti za osam centi te dosegnuti cijenu od 1,62 eura po litri.

Najveći skok cijene predviđen je za plavi dizel, koji bi od utorka trebao stajati 1,05 eura po litri, odnosno devet centi više nego dosad. I u ovom slučaju riječ je o povećanju koje je za jedan cent veće od ranijih procjena.

Konačne cijene Vlada bi trebala potvrditi nakon sjednice u ponedjeljak, no prema trenutačnim izračunima upravo bi navedeni iznosi trebali vrijediti na benzinskim postajama od utorka.

