Od utorka nove cijene goriva: Stižu promjene na benzinskim postajama, evo što čeka vozače

Prema neslužbenim informacijama, od utorka bi eurosuper 95 trebao pojeftiniti tri centa po litri, dok bi eurodizel i plavi dizel mogli poskupjeti po pet centi. Konačne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice Vlade.

Litra eurosupera 95 trebala bi stajati 1,71 euro, umjesto dosadašnjih 1,74 eura.

Cijena eurodizela mogla bi porasti s 1,83 na 1,88 eura po litri, a plavog dizela s 1,38 na 1,43 eura.

Navedeni iznosi još nisu konačni jer izračuni ne uključuju moguću državnu intervenciju.

Konačne cijene koje će vrijediti od utorka bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice Vlade, kada će biti jasno hoće li se neslužbene procjene i ostvariti, piše HRT.