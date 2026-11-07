Od utorka nove cijene goriva, evo što očekuje vozače

Vozače bi od utorka na benzinskim postajama trebale dočekati nove cijene goriva.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, cijena benzina trebala bi prema aktualnoj formuli pasti za 11 centi i iznositi 1,58 eura. Eurodizel prema istoj računici pada za 9 centi pa bi mu cijena bila 1,80 eura po litri, dok bi i cijena plavog dizela mogla pasti za 10 centi i iznosila bi 1,35 eura.

Na spremniku od 50 litara vozači bi tako mogli uštedjeti pet i pol eura kad je o benzinu riječ, 4,5 na eurodizelu, a 5 eura ako kupuju plavi dizel.

Konačnu odluku o cijenama Vlada će donijeti u ponedjeljak. Zbog mogućnosti u intervenciju trošarina, ali ovaj put prema gore, konačne cijene mogu se razlikovati.