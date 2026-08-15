Od utorka nove cijene goriva, evo kome će najviše poskupjeti

Nakon prošlotjednog pojeftinjenja goriva, stižu loše vijesti za vozače. Od utorka bi na benzinskim postajama trebali poskupjeti svi derivati, piše Dnevnik.

Najgore će proći vlasnici dizelskih motora - litra će poskupjeti za 11 centi, a isto poskupljenje čeka i korisnike plavog dizela.

Vozači "benzinaca" prošli su nešto bolje, prema novom izračunu čeka ih poskupljenje od sedam centi za litru.

Podsjetimo, umjesto dosadašnjeg modela izračuna novih cijena svakih 14 dana one se sada mijenjaju na tjednoj razini.

Da je na snazi stari, dvotjedni model, poskupljenja bi bila blaža - četiri centa za benzin i pet za dizelska goriva.