Od utorka nove cijene goriva? Evo koliko bi mogli plaćati benzin i dizel

RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama.

Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene će biti:

Eurosuper 95: 1,74 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa)

Eurodizel: 1,83 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)

Plavi dizel: 1,39 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)

Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.

Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.