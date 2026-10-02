Od utorka nove cijene goriva? Evo koliko bi mogli plaćati benzin i dizel

RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama.
Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene će biti:
- Eurosuper 95: 1,74 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa)
- Eurodizel: 1,83 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)
- Plavi dizel: 1,39 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)
Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.
Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.
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