Za svaku uslugu dvije cijene - tako po novim pravilima izgleda cjenik u kozmetičkom salonu.

"Normalno da smo očekivali da će neki glas razuma prevladati i da će se odustati od toga, ali smo morali biti spremni. Većini vam i tu prilagodbu cjenika i objave na web stranicama radi netko drugi jer mi smo se školovali za neke druge stvari", kazala je vlasnica kozmetičkog salona Antonija Tretinjak reporterki Dnevnika Nove TV Sari Viteškić.

U fizičkim i digitalnim cjenicima usluga od utorka mora biti i bazna cijena - ona koja je vrijedila 10. rujna. Uspoređivat će se i u restoranima.

"Smatramo da je doneseno nešto što nema nikakve veze ni s logikom ni da bi imalo nekog efekta. Plaćam cijenu koja je u tom momentu. To koliko je bila prije, pa to mi ništa ne znači, a s druge strane kod mnogih ljudi može doć do pomutnje, kod stranaca recimo", smatra ugostitelj Zlatko Puntijar.

Nakon dva mjeseca nezadovoljstva poduzetnika, kritika, odgode - konačni pravilnici objavljeni su u ponedjeljak. S novim pravilima, ističu iz HOK-a.

"Iščitavamo što se promijenilo, napravili smo upute i objavili ih na svojim stranicama. Ono što je izmjena u zadnji čas su strukture cjenika. Javljaju nam se programeri. Išli su biti proaktivni, napraviti nešto prije da budu spremni, sad na kraju rade dupli posao i kažu da im to uzima puno vremena", kazala je Đurđica Mostarčić iz sekcije računovođa HOK-a.

A izmjene pravila, dodaje, znače još troškova. Na ovu temu državni tajnik Ivan Rakocija pitanja nije htio. Poručio je: "Pravila su prilagođena, pravila su postala jasna i primjenjiva. Ono što bih htio naglasiti jest da je kroz e-savjetovanje stiglo 866 komentara i mnogi od njih su inkorporirani u konačni prijedlog."

Ako se pitate čemu sve ovo - ideja je veća transparentnost i snalaženje kupaca, usporavanje inflacije.

"Sigurno će biti zbunjujuće, ne znam koje će koristi od toga imati, opet će komparirati možda, ali cijene će vjerojatno svugdje rasti", kazao je Mladen iz Zagreba.

"Ja kad god kupujem uspoređujem. Dogodi se da ne kupim, kažem kupite vi drugi, ja ne", poručila je Marija iz Zagreba.

"Mislim da ćemo dobiti rast cijena i nismo ništa dobro dobili time. Zna se što sve utječe na hladni pogon. Dok god nam ti troškovi konstantno rastu, ne možete očekivati da se zaustavi rast cijena usluga", kazala je Tretinjak.

Za kršenje pravila predviđene su i kazne, no prema najavama, Državni inspektorat u početku će prvo upozoravati.