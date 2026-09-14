Od utorka između Splita i Zagreba vozi novi vlak: Ima Wi-Fi, utičnice, aparate za kavu i 150 sjedala

HŽ Putnički prijevoz u utorak, 15. rujna, uvodi u promet prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split – Zagreb Glavni kolodvor. Prvi polazak novog vlaka iz Splita predviđen je u 7.54 sati.

Riječ je o vlaku prilagođenom specifičnostima pruge između Splita i Zagreba, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Upravo zbog toga vlak može koristiti električni i dizelski pogon.

Novi vlak ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima će biti dostupan besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala te suvremeni informacijski sustav s vizualnim i zvučnim najavama.

Vlak je opremljen i rampama za osobe s invaliditetom te prostorom za prijevoz bicikala. Putnicima će tijekom vožnje na raspolaganju biti samoposlužni aparati na kojima će moći kupiti kavu i druge tople napitke, vodu, sokove, slatkiše i grickalice.

Do kraja godine stiže šest vlakova

Uvođenje elektrodizelskih vlakova dio je nastavka modernizacije voznog parka HŽ Putničkog prijevoza. Novi vlakovi trebali bi pridonijeti smanjenju potrošnje energije, buke i emisija stakleničkih plinova.

U njihov razvoj i proizvodnju uključeni su stručnjaci Grupe KONČAR u suradnji s brojnim hrvatskim tvrtkama.

U sklopu projekta nabavlja se ukupno šest elektrodizelskih vlakova, a njihova nabava financira se zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57,3 milijuna eura. Prema najavama, svih šest vlakova trebalo bi biti pušteno u promet do kraja 2026. godine.

Od prosinca četiri dnevna vlaka između Zagreba i Splita

Dodatne promjene putnike očekuju već krajem godine. Od prosinca 2026., odnosno početkom primjene novog voznog reda, Zagreb i Split svakodnevno bi trebala povezivati četiri dnevna vlaka.

Time bi se trebala dodatno poboljšati željeznička povezanost dvaju najvećih hrvatskih gradova, ali i podići kvaliteta putovanja na jednoj od najvažnijih domaćih željezničkih relacija.