„Stručni suradnik knjižničar u svijetu STEAM-a i AI-ja“ naziv je županijskoga stručnog skupa osnovnoškolskih knjižničara Splitsko-dalmatinske županije koji je održan u ponedjeljak 16. studenoga 2026. u Osnovnoj školi Split 3 u Splitu.

Skup su otvorile i održale uvodne govore voditeljice ŽSV-a Adriana Turić Erceg i Jelena Zujić, ravnatelj škole Jure Kunac te stručna suradnica knjižničarka Jelena Torti.

Učenice 4. razreda Dragica i Marijeta Anđelić uveličale su skup scenskim nastupom, krasnoslovima „Ča ko pita“ Dunje Kalilić i „Njoki“ Nađana Dumanića te tako stvorile ugodno veselo ozračje za rad.

Uslijedila su izlaganja i primjeri dobre prakse stručnih suradnika knjižničara i njihovih suradnika učitelja i pedagoga koji timski sudjeluju u raznim vrijednim projektima, nastavnim satima u školskim knjižnicama.

Jelena Torti i Karla Kovačušić predstavile su hvale vrijedan projekt „Knjižničar u svijetu STEAM-a: glazba, tehnologija i kreativno stvaralaštvo“

Tatjana Šijaković Katarinček iz OŠ kralja Zvonimira iz Segeta Donjeg govorila je o ulozi školskog knjižničara u doba generativne umjetne inteligencije, a prisutni su odgovarali na pitanja u Mentimeter digitalnom alatu te interaktivno raspravljali o ovoj aktualnoj temi.

Katarina Škiljo i Ivana Goreta predstavile su STEM izvannastavnu aktivnost „Gdje su nestale male splitske ptice?“.

Jelena Zujić i Stipe Radić iz OŠ Obrovac Sinjski prikazali su primjer dobre prakse koji su zajedno proveli u Mjesecu školskih knjižnica „Od priča do otkrića: Mali Teslini pomagači“.

Iz OŠ „Stjepan Radić“ iz Imotskoga knjižničarka Marijana Jelinić Pezo i rehabilitatorica Ivana Jukić izložile su projekt „Zelena knjižnica: Šumski detektivi“.

Iz OŠ Pujanki Marija Čelan-Mijić i učiteljica Marijana Duša prikazale su nastanak male šarene kuharice koja je plod zajedničke aktivnosti učenika i djece iz vrtića pod nazivom „Kuhajmo, učimo i rastimo zajedno“

. Na samom kraju knjižničarka Adriana Turić Erceg predstavila je projektne aktivnosti „STEM u OŠ Vrgorac“. Uslijedila su pitanja, komentari i evaluacija skupa. Razišli smo se puni pozitivnih dojmova i obogaćeni razmijenjenim znanjem i novim iskustvima.