Od umjetne inteligencije do Amire Medunjanin: stižu 14. Dani klasične gitare!

Od 2. do 6. studenoga Split, Solin, Hvar i Trogir povezat će četrnaesto izdanje festivala Dani klasične gitare. Publiku očekuje šest koncerata vrhunskih umjetnika, ali i nesvakidašnji susret gitare s elektronikom i umjetnom inteligencijom.

„Uoči petnaeste obljetnice odlučili smo krenuti s retrospektivom dosadašnjeg programa, uz povratak umjetnika koji su obilježili dosadašnja izdanja pa festival 2. studenoga u Hrvatskom domu Split otvara Srđan Bulat, gitarist čijim su koncertom 2013. godine Dani klasične gitare i započeli.“ – poručuje direktor te osnivač festivala Josip Dragnić.

Već sljedeće večeri na istu se pozornicu vraćaju talijanski majstori tanga Giampaolo Bandini i Cesare Chiacchiaretta. Splitska ih je publika upoznala pandemijske 2021. godine, kada su zbog ograničenja nastupili pred svega 65 slušatelja.

4. studenoga nestvarni ambijent crkve sv. Križa u Velom Varošu postaje mjesto susreta istoka i zapada. Tajvanski gitarist Shih-yu Liu i mladi hrvatski gitarist Luka Lovreković pokazat će svu raskoš višestruko nagrađenog talenta, a sljedeći dan donosi dva različita glazbena doživljaja.

U hvarskom Arsenalu gitarist Christian Lavernier i skladatelj Jacopo Baboni Schilingi prvi će put u Hrvatskoj predstaviti zvuk jedinstvene jedanaesterožične gitare La Soñada, koji se u njihovoj izvedbi povezuje s elektronikom i umjetnom inteligencijom. Istodobno će u Domu kulture Zvonimir u Solinu nastupiti trio Pasión Andaluza. Gitarist Carles Pons, pijanist José Manuel Cuenca i flamenco plesačica Rosa González donose večer nadahnutu španjolskom glazbenom tradicijom.

Završnica festivala prvi put vodi publiku u trogirski Kantun kulture, gdje će nastupiti Amira Medunjanin. Nakon zapaženog nastupa s Boškom Jovićem 2023. godine, o kojem se još priča, vraćaju se uz harmonikaša Antonija Vrbičkog te violinista Leopolda Stašića, a izvest će skladbe s albuma „Homeland” te tradicionalne pjesme po kojima je prepoznatljiva njezina nenadmašna interpretacija.

Svi koncerti započinju u 20 sati, a organizator je Udruga GitaraSt. Suorganizatori su JUK Hrvatski dom – Split, JUK Zvonimir Solin, JUK Hvar 1612, Talijanski institut za kulturu i POU Trogir. Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Splita, Ministarstva kulture i medija RH, turističkih zajednica grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije te Grada Trogira.

Detaljan program i poveznice za kupnju ulaznica dostupni su na službenoj stranici.