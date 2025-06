OD UKUPNO 943 LIJEČNIKA KBC-a SPLIT, NJIH 196 RADI I PRIVATNO Što će biti s novim pravilnikom, hoće li neki otići? Evo što kaže ravnatelj Dolić

U KBC-u Zagreb, primjerice, od 1288 liječnika, njih 193 ima dozvolu za privatni rad, i to najviše iz anesteziologije, reanimatologije, intenzivne medicine, kliničke radiologije, dermatologije... Od ukupno 9812 liječnika zaposlenih u bolnicama, privatno radi njih 1586.

Zahtjev za rad kod privatnika prvo zaprimaju predstojnici klinika i zavoda, nakon toga dolazi na stol ravnatelju. 20 posto liječnika zaposlenih u KBC-u Split radi i privatno.

- Od ukupno 943 liječnika, njih 196 ima, dakle, dopusnicu za dopunski rad, govorimo naravno o specijalistima, specijalizanti kao takvi ne mogu raditi dopunski rad u privatnom sektoru, rekao je Krešimir Dolić, dr. med., ravnatelj KBC-a Split, piše HRT.

Nada se da će novi pravilnik donijeti više transparentnosti i bolje praćenje učinkovitosti rada liječnika.

- Bojite li se da će vam neki liječnici specijalisti otići iz bolnice? Iskreno govoreći, čak bih i volio da s tog aspekta oni koji na prvo mjesto stavljaju taj dopunski rad u privatnom sektoru, ispred dakle matične ustanove, da i odu pa da se napokon izjasne da im je to prioritet, naglašava Dolić.

- Dakle, ono što je nama bitno je da imaju privrženost svojoj matičnoj ustanovi a kažem, nemam problema s dopunskim radom za sve one djelatnike koji savjesno i odgovorno rade svoj posao, dodaje.

Novi pravilnik, nova pravila

Liječnik će dopusnicu na godinu dana dobiti samo za rad u jednoj privatnoj ustanovi pod uvjetom da u toj djelatnosti ima najmanje pet godina staža. Bez dopusnice ostaju i oni kod kojih se na pregled čeka više od 150 dana.

Da pravilnik neće utjecati na liste čekanja, ponavlja i sama ministrica. Iz Komore jasna poruka:

- Taj pravilnik se ni na koji način neće ticati onih 84 posto liječnika koji ne rade u dvojnom radu. Stav komore je jasan, smatramo da sadašnji zakon i pravilnik imaju sve odredbe koji mogu jasno regulirati i koji reguliraju dvojni rad liječnika i u kontekstu izvršenja i u kontekstu sprečavanja mogućih zloupotreba, ističe Krešimir Luetić, dr. med., predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Koje se vežu i uz nedavnu aferu na Svetom Duhu, ali i uz slučaj Beroš - Petrač. Iz liječničkog sindikata poručuju da bi u Ministarstvu trebali saslušati hrvatske liječnike i, još važnije, uvažiti njihovo iskustvo.

- Smatramo da nije dobro što krovne hrvatske liječničke udruge nisu bile uključene u proces donošenja novog Pravilnika. Zašto to nije dobro? Zbog konkretnog operativnog iskustva koje imamo na terenu i zato znamo kakve učinke pojedine mjere mogu proizvesti. Naime, neke mjere o kojima se govori - u teoriji, na papiru, zvuče dobro, vođene su dobrim namjerama - no mi liječnici svjesni smo bolne činjenice da u praksi mogu polučiti kontraefekt - destimulirati liječnike (posebice one mlade) za rad u javnom sustavu, izvijestio je Hrvatski liječnički sindikat.

U bolnicama radi 9812 liječnika, od kojih dopusnice za privatni rad ima njih 1586.

Novi pravilnik trebao bi ići u javnu raspravu do kraja ovog mjeseca ili u srpnju.