Tumori su i dalje jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj, a najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za 2025. godinu otkrivaju razlike u stopama smrtnosti među dalmatinskim županijama. Iako Splitsko-dalmatinska županija bilježi stopu nižu od državnog prosjeka, podaci upozoravaju na ozbiljnost bolesti koje svake godine odnose velik broj života.

Prema podacima HZJZ-a, stopa smrtnosti od tumora u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom 2025. godine iznosila je 326,1 na 100.000 stanovnika. Riječ je o stopi nižoj od hrvatskog prosjeka, koji iznosi 345,8 umrlih na 100.000 stanovnika.

Usporedba četiriju dalmatinskih županija pokazuje da Splitsko-dalmatinska županija ima drugu najnižu stopu smrtnosti od tumora u Dalmaciji. Nižu stopu bilježi jedino Dubrovačko-neretvanska županija, dok su u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji zabilježene više vrijednosti.

Najviša stopa smrtnosti u Šibensko-kninskoj županiji

Među četirima dalmatinskim županijama najviša stopa smrtnosti od tumora zabilježena je u Šibensko-kninskoj županiji, gdje iznosi 367 umrlih na 100.000 stanovnika. Tijekom 2025. godine ondje su od tumora preminule 353 osobe, među kojima 218 muškaraca i 135 žena.

Unatoč visokoj stopi smrtnosti, u toj je županiji zabilježen pad broja umrlih od gotovo deset posto u odnosu na prethodnu godinu.

Na drugom mjestu nalazi se Zadarska županija sa stopom od 347,8 umrlih na 100.000 stanovnika, što je nešto više od hrvatskog prosjeka.

Slijedi Splitsko-dalmatinska županija sa stopom od 326,1, dok je najniža stopa zabilježena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje iznosi 311,5 umrlih na 100.000 stanovnika.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji ukupno preminule 4.793 osobe

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), tijekom 2025. godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji preminule su ukupno 4.793 osobe, neovisno o uzroku smrti. Godinu ranije, odnosno 2024., zabilježen je 4.921 smrtni slučaj. To znači da je tijekom 2025. umrlo 128 osoba manje, što predstavlja smanjenje ukupnog broja umrlih od približno 2,6 posto.

Međutim, smanjenje ukupne smrtnosti ne znači nužno i smanjenje broja umrlih od tumora. Za takav zaključak potrebno je usporediti podatke o uzrocima smrti za obje godine. Naime, podaci o smrtnosti od tumora obuhvaćaju različite vrste novotvorina, a ne isključivo zloćudne bolesti. Zbog toga ih je važno razlikovati od statistike koja se odnosi samo na smrtne slučajeve uzrokovane rakom.

Zašto se stope smrtnosti razlikuju među županijama?

Na rezultate utječe više čimbenika, među kojima su dobna struktura stanovništva, učestalost pojedinih bolesti, životne navike, dostupnost zdravstvene skrbi te pravodobno otkrivanje i liječenje bolesti.

Posebno je važno razlikovati sirove i dobno standardizirane stope smrtnosti. Sirova stopa prikazuje broj umrlih u odnosu na ukupan broj stanovnika, dok dobno standardizirana stopa omogućuje usporedbu područja s različitom dobnom strukturom.

Upravo zato podatak da Splitsko-dalmatinska županija ima nižu stopu smrtnosti od tumora od Šibensko-kninske i Zadarske županije ne znači automatski da je zdravstveno stanje njezina stanovništva bolje.

Maligne bolesti predstavljaju jedan od najvećih izazova suvremenog zdravstvenog sustava. Njihov razvoj često je povezan s kombinacijom nasljednih čimbenika, životnih navika, okolišnih utjecaja i starenja stanovništva. Među važnim čimbenicima rizika nalaze se pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola, pretilost, nedovoljna tjelesna aktivnost i nepravilna prehrana. Ipak, važno je naglasiti da se rak može razviti i kod osoba koje nemaju poznate čimbenike rizika.

Stručnjaci stoga kontinuirano naglašavaju važnost preventivnih pregleda i sudjelovanja u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka. U Hrvatskoj se provode organizirani programi probira za rak dojke, rak debelog crijeva i rak vrata maternice, kao i program ranog otkrivanja raka pluća za osobe koje ispunjavaju propisane kriterije.

Pravodobno otkrivanje pojedinih vrsta raka može znatno povećati mogućnosti uspješnog liječenja, a u nekim slučajevima omogućiti otkrivanje promjena prije nego što se razvije invazivna bolest.

Iako podaci za 2025. pokazuju da Splitsko-dalmatinska županija ima stopu smrtnosti od tumora nižu od državnog prosjeka, riječ je o javnozdravstvenom problemu koji zahtijeva kontinuiranu pozornost. Uz dostupnost dijagnostike i liječenja, ključnu ulogu imaju prevencija, informiranje stanovništva i odaziv na preventivne preglede.

Upravo zato podaci ovi podaci nisu samo pokazatelj zdravstvenog stanja stanovništva, nego i važan temelj za planiranje mjera koje mogu pridonijeti ranijem otkrivanju bolesti i smanjenju broja prijevremenih smrti.