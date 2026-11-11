Od "totalke” do pobjedničkog postolja u samo dva i pol sata! Trogirski automobilist Robert Antunović priredio spektakularan završetak sezone na Grobniku

Od gotovo potpuno uništenog automobila do pobjedničkog postolja u samo dva i pol sata! Upravo tako mogao bi se opisati nevjerojatan završetak automobilističke sezone za Roberta Antunovića, člana Automobilističkog kluba Trogir, koji je proteklog vikenda na Automotodromu Grobnik pokazao koliko su u automobilizmu važni upornost, iskustvo i timski rad.

Na Velikom finalu, posljednjem natjecanju ovogodišnjeg prvenstva u kružnim automobilističkim utrkama, Antunović je prošao put od teškog sudara do velikog sportskog uspjeha. Nakon što je u prvoj utrci ozbiljno oštetio automobil, njegova je ekipa uspjela napraviti gotovo nemoguće – za samo dva i pol sata osposobiti vozilo za novi start. Ono što je uslijedilo bilo je još impresivnije: pobjeda u klasi i drugo mjesto u ukupnom poretku druge utrke!

Drama na Grobniku: Sve je išlo prema planu, a onda je stigao pljusak

Trkaći vikend za trogirskog automobilista započeo je obećavajuće. Na petkovim kvalifikacijama ostvario je odličan rezultat, a u prvu utrku krenuo je s drugog startnog mjesta među 15 automobila.

U početku su vremenski uvjeti bili povoljni, a utrka se vozila po suhoj stazi. Međutim, u posljednja tri kruga situacija se potpuno promijenila. Grobnik je zahvatio snažan pljusak, staza je postala iznimno zahtjevna, a u posljednjem krugu dogodila se prava drama.

Antunović se izvrtio i teško razbio automobil, koji je nakon sudara izgledao gotovo potpuno uništen. Ipak, zahvaljujući činjenici da je odradio 90 posto predviđenih krugova, ostvario je plasman na drugo mjesto u svojoj klasi, uz najbrže vrijeme.

Za mnoge bi takav sudar značio kraj natjecateljskog vikenda. No za Antunovića i njegovu ekipu to je bio tek početak nevjerojatnog preokreta.

Od uništenog automobila do novog starta za samo dva i pol sata!

Nakon sudara počela je utrka s vremenom, ali ovoga puta izvan staze. Antunović i njegova ekipa imali su samo dva i pol sata da poprave teško oštećeni automobil i pripreme ga za drugu utrku.

Unatoč velikoj šteti, nisu odustali. Zajedničkim naporima uspjeli su osposobiti vozilo, a Antunović se ponovno našao na startnoj liniji, ovoga puta na prvoj startnoj poziciji.

Druga utrka vozila se po iznimno teškim vremenskim uvjetima, uz snažnu kišu koja je dodatno otežavala kontrolu automobila. No upravo je tada trogirski vozač pokazao svoje najbolje izdanje.

Ciljem je prošao kao pobjednik svoje klase i drugoplasirani u ukupnom poretku svih automobila!

Bio je to završetak kakav se rijetko viđa, osobito kada se uzme u obzir da je samo nekoliko sati ranije njegov automobil bio gotovo potpuno uništen.

„Praktički je bila totalka, a onda smo napravili preokret!”

Govoreći o dramatičnom vikendu, Antunović nije skrivao zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, posebno nakon brojnih problema koji su ga pratili tijekom sezone.

– Ovo je veliko finale nakon dvije i pol godine pauze. Vratiti se u automobil, sjesti u njega i napraviti ovakva vremena, imati najbrže krugove ove sezone i biti među prva tri vozača na kružnim utrkama, a drugi u klasi, mislim da je to vrhunac. Pogotovo kad uzmemo u obzir sve kvarove motora koje smo imali tijekom sezone – kazao je Robert Antunović za Gradski radio Trogir.

Posebno se osvrnuo na trenutak kada se činilo da je za njega natjecanje završeno.

– U prvoj utrci imao sam peh, zavrtjelo me i razbio sam automobil, praktički je bila totalka. Međutim, kako sam odradio 90 posto krugova, završio sam drugi i imao najbrže vrijeme. Onda kreće preokret – od automobila koji je bio totalka u dva i pol sata napravili smo auto spreman za novi start. Kako smo imali najbrže vrijeme, u drugoj utrci krenuli smo prvi od 15 automobila i završili prvi u klasi, a drugi generalno – ispričao je Antunović.

Nakon dvije i pol godine pauze stigao među najbolje vozače

Ovaj uspjeh ima dodatnu težinu jer se Antunović automobilizmu vratio nakon dvije i pol godine stanke. Povratnička sezona nije bila jednostavna, a obilježili su je brojni tehnički problemi, uključujući kvarove motora koji su otežavali ostvarivanje željenih rezultata.

Ipak, završnica na Grobniku pokazala je njegovu konkurentnost i sposobnost da se nosi s najzahtjevnijim situacijama.

Sezonu je zaključio na drugom mjestu u svojoj klasi, dok je u ukupnom poretku svih automobila u Skupini 1 osvojio treće mjesto.

Posebno zanimljivo bilo je njegovo snalaženje na mokroj stazi. Dok je snažna kiša brojnim vozačima stvarala probleme, Antunović je upravo u takvim uvjetima ostvario pobjedu u klasi.

– Kako sam već spomenuo, druga utrka bila je po velikom pljusku, pa bih rekao da mi više leži kiša nego sunce – našalio se trogirski automobilist.

Zahvalio ekipi i sponzorima: Veliki uspjeh iza kojeg stoji zajednički rad

Iza ovakvog rezultata ne stoji samo vozačka vještina nego i veliki trud ljudi koji su u iznimno kratkom vremenu uspjeli vratiti teško oštećeni automobil u natjecateljsko stanje.

Antunović je na kraju sezone zahvalio svima koji su ga pratili i podržavali, a posebno svojim sponzorima: Taboo Beach Clubu Split, Konobi Rudine, Beach Baru Borko, Caffe Baru Škrapa Arbanija, Betgman Gradnji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, G.O. Bošković Iskopi i Naval Designu.

Više fotografija, videozapisa i zanimljivih trenutaka s utrka može se pronaći na njegovu Instagram profilu @buco_racingteam, na kojem ljubitelji automobilizma mogu pratiti njegove daljnje nastupe.

Nakon dvije i pol godine pauze, kvarova, sudara i dramatičnih trenutaka, Robert Antunović sezonu je završio na način koji će se dugo pamtiti. Na Grobniku je pokazao da ni gotovo uništen automobil ne mora značiti kraj utrke – ako iza volana i u boksu postoji ekipa koja ne odustaje.