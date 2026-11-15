Od Tome Arhiđakona do Hermana Dalmatina: U Solinu predavanje o korijenima hrvatskog identiteta

U Teatrinu Gradske knjižnice Solin u ponedjeljak, 16. studenoga, s početkom u 18 sati održat će se javno predavanje pod nazivom „Hrvatska autohtonost i filozofija srednjovjekovlja“, na kojem će povjesničar i filozof Mate Božić otvoriti niz zanimljivih pitanja o podrijetlu hrvatskog naroda i razvoju filozofske misli na hrvatskim prostorima.

Predavanje se organizira u povodu Svjetskog dana filozofije, koji se ove godine obilježava 19. studenoga, te uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenoga.

Odakle potječu Hrvati?

U prvom dijelu predavanja Božić će se posvetiti jednom od najzanimljivijih pitanja hrvatske povijesti – podrijetlu i oblikovanju hrvatskog naroda.

Kroz povijest su se razvile različite teorije o hrvatskoj etnogenezi, odnosno procesu nastanka i oblikovanja naroda. Među njima su slavenska, gotska, iranska, bugarska i avarska teorija, kao i tradicionalna predodžba o autohtonosti Hrvata na prostoru njihove povijesne domovine.

Posebna pozornost bit će posvećena povijesnim izvorima i tumačenjima koja su oblikovala razumijevanje hrvatskog identiteta, uključujući djelo srednjovjekovnog kroničara Tome Arhiđakona, u kojem je zabilježena i predodžba o narodnoj autohtonosti Hrvata.

Predavanje će različitim pristupima pitanju hrvatskog podrijetla pristupiti prvenstveno iz povijesne perspektive.

Filozofska misao na hrvatskim prostorima kroz srednji vijek

Drugi dio izlaganja bit će posvećen razvoju filozofske misli na hrvatskom povijesnom i etničkom prostoru, od ranoga srednjeg vijeka do početka 16. stoljeća.

Posjetitelji će imati priliku upoznati se s djelima i intelektualnom ostavštinom niza istaknutih mislilaca povezanih s hrvatskom povijesnom i kulturnom baštinom.

Među njima su benediktinac Gottschalk, Herman Dalmatin, Ivan Stojković, Benedikt Kotrulj, Ivan Česmički, poznat i kao Jan Panonije, Nikola Modruški, Juraj Dragišić te Martin Nimira.

Riječ je o razdoblju u kojem su se na hrvatskim prostorima i u širem europskom intelektualnom okruženju razvijale filozofske, teološke i znanstvene ideje koje su ostavile trag u povijesti europske misli.

Tko je Mate Božić?

Predavanje će održati Mate Božić, magistar edukacije povijesti i filozofije, povjesničar i autor te član Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva.

Božić je voditelj „Male škole filozofije“, edukativnog programa koji se od 2021. godine održava u Gradskoj knjižnici Solin, kao i „Škole heraldike“ u Klisu.

Od 2013. godine koordinira projekt arheološkog turizma „Regnum Croatorum“, čiji je cilj valorizacija i predstavljanje starohrvatske povijesne i arheološke baštine šireg splitskog područja, uključujući Solin.

Sudjelovao je u pokretanju filozofsko-teološkog časopisa „Odraz“, historiografskog časopisa „Pleter“ te Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“.

Također je programski suradnik splitske podružnice Matice hrvatskih iseljenika i herold Povijesne postrojbe „Kliški uskoci“.

Autor je i suautor sveučilišnog udžbenika iz heraldike te niza znanstvenih studija i stručnih članaka iz područja historiografije i heraldike.

Javno predavanje „Hrvatska autohtonost i filozofija srednjovjekovlja“ održat će se u ponedjeljak, 16. studenoga, u 18 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin.