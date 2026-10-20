Od težačke obitelji na Lučcu do vrha države: Na pogrebu Ante Trumbića u Splitu okupilo se 40.000 ljudi

Povjesničar dr. sc. Marijan Čipčić, autor brojnih izložbenih i publicističkih projekata, nekadašnji kustos Muzeja grada Splita i predsjednik Društva prijatelja kulturne baštine Splita, autor je izložbe i kataloga Splitski gradonačelnici (1882.–1918.): život i uspomene. Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je 2020. godine ovom katalogu nagradu za najbolji izdavački projekt. Muzej grada Splita time je prvi put osvojio ovu prestižnu strukovnu nagradu, svojevrsni „muzejski Oscar“. U ovom serijalu donosimo biografije splitskih gradonačelnika koji su svojim djelovanjem trajno zadužili grad, popraćene ilustracijama predmeta predstavljenih na izložbi i stručno obrađenih u katalogu.

Jedan od najznačajnijih dalmatinskih političara s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća bio je Ante Trumbić, splitski gradonačelnik od kraja 1905. do sredine 1907. godine.

Od težačke obitelji na Lučcu do političke pozornice Beča

Ante Trumbić rođen je u težačkoj obitelji na Lučcu 17. svibnja 1864. godine. Studirao je pravo u Zagrebu, Beču i Grazu, gdje je 1890. godine doktorirao. Još za studentskih dana u Zagrebu došao je pod utjecaj pravaških ideja dr. Ante Starčevića, a nakon povratka u Split aktivno se uključio u politički život Dalmacije. S Ivom Prodanom i Franom Supilom sudjelovao je u stvaranju dalmatinske Stranke prava. Više je puta biran za zastupnika u Dalmatinskom saboru, a 1897. godine izabran je i u Carevinsko vijeće u Beču.

Za splitskog gradonačelnika izabran je krajem 1905. godine, no na toj se dužnosti zadržao manje od dvije godine. Zbog nesuglasica unutar Hrvatske stranke, nastale ujedinjenjem Narodne stranke i Stranke prava u Dalmaciji, podnio je ostavku. Nakon aneksijske krize u Bosni i Hercegovini te Balkanskih ratova sve se snažnije zalagao za političko zbližavanje južnoslavenskih naroda.

Početkom Prvoga svjetskog rata emigrirao je najprije u Italiju, a potom u Pariz, gdje je 1915. godine postao predsjednikom Jugoslavenskog odbora, u kojem se zalagao za ujedinjenje svih južnoslavenskih zemalja na ravnopravnim osnovama. Nakon stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca imenovan je prvim ministrom vanjskih poslova nove države te je sudjelovao u radu jugoslavenske delegacije na Pariškoj mirovnoj konferenciji. Ondje se osobito zauzimao za očuvanje hrvatskih teritorija koji su Londonskim ugovorom iz 1915. godine bili obećani Italiji. Nakon što je 12. studenoga 1920. potpisao Rapallski ugovor, kojim je Italija ipak dobila manji dio teritorija istočne jadranske obale obećanih joj Londonskim ugovorom, dao je ostavku na ministarsku dužnost.

Optužili ga za veleizdaju, a on odbio financijsku potporu srbijanske vlade

Ratne i političke okolnosti snažno su utjecale i na njegov privatni život. Njegov odvjetnički ured u Splitu prestao je djelovati, a zbog optužbe za veleizdaju zaplijenjena su mu potraživanja prema klijentima. Unatoč tome, svojim je političkim djelovanjem stekao veliku popularnost u Splitu i Dalmaciji. Nastojeći sačuvati neovisnost u političkom djelovanju, tijekom Prvoga svjetskog rata, dok je živio i djelovao u emigraciji, odbio je financijsku potporu srbijanske vlade.

Nakon izbora za Narodnu skupštinu 1923. godine preselio se u Zagreb. Tijekom 1920-ih sve se više protivio centralističkom uređenju Kraljevine SHS, a 1931. godine pristupio je Hrvatskoj seljačkoj stranci. U posljednjem razdoblju života bio je sve razočaraniji političkim prilikama u Kraljevini Jugoslaviji. Uvjeren da vlast u Beogradu neće riješiti hrvatsko pitanje, sve se snažnije zauzimao za hrvatsku političku samostalnost, uključujući i mogućnost izlaska Hrvatske iz zajedničke jugoslavenske države.

Posljednji ispraćaj prerastao u veliki događaj: U Splitu se okupilo 40.000 ljudi

Trumbić je umro 18. studenoga 1938. godine u Zagrebu, u skromnim materijalnim prilikama. Njegov ispraćaj prerastao je u veliki javni događaj. U Zagrebu se od njega oprostilo oko 30.000 ljudi, dok se na pogrebu u Splitu okupilo oko 40.000 ljudi. Pokopan je u klaustru samostana sv. Frane, gdje mu je godinu dana nakon smrti postavljen nadgrobni spomenik, rad njegova prijatelja Ivana Meštrovića. Povodom 80. obljetnice Trumbićeve smrti, 2018. godine na njegovoj rodnoj kući u Radunici postavljena je nova spomen-ploča, rad akademskog kipara Kažimira Hraste.

O velikom Trumbićevu ugledu svjedoči činjenica da je već krajem 1918. godine, dok je još obnašao ministarsku dužnost, tadašnja Ilirska obala, od sv. Frane prema Zapadnoj obali, preimenovana u Trumbićevu obalu, ime koje nosi i danas.