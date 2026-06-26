Od tajnih katakombi do legende o svetoj Margareti: Jedna od najzanimljivijih destinacija Kvarnera sve više privlači posjetitelje

Smješten u duboko usječenom Bakarskom zaljevu, Bakar je jedan od najstarijih gradova hrvatskog primorja. Njegove uske ulice, srednjovjekovne zidine, Kaštel i stoljetne kamene kuće svjedoci su bogate pomorske, trgovačke i kulturne prošlosti. Upravo zato nije slučajno da se prvi dan ljeta u Bakru ne slavi samo dolazak toplijih dana, nego i povratak gradu kakav je nekad bio. Na službeni početak ljeta, u nedjelju 21. lipnja, ovaj povijesni kvarnerski grad, udaljen tek oko sat i pol vožnje od Zagreba i svega desetak kilometara od Rijeke, vratio se svojim korijenima kroz jednu od najatraktivnijih manifestacija na kvarnerskoj obali – „Šetnju kroz povijest“.

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Šetnja kroz povijest: večer u kojoj oživljava stari Bakar

Manifestacija „Šetnja kroz povijest“ smatra se jednim od najljepših događanja Margaretinog leta, a ove godine je svojim bogatim programom oduševila posjetitelje. Tijekom večeri tako su se mogli istražiti skrivene kutci stare gradske jezgre, upoznati stari zanati, običaji i tradicije te kroz autentične priče otkrivajući kako se nekada živjelo u Bakru. Poseban naglasak stavljen je na gastronomsku baštinu. Budući da je Kvarner nositelj titule Europske regije gastronomije, Bakar je zamirisao na tradicionalne riblje specijalitete, palentu kumpiricu posluženu s grobničkim sirom, nagrađivanu Staru bakarsku vodicu, poznatu bakarsku tortu te bakarske baškote, dva puta pečeno pecivo koje se stoljećima nalazio na brodovima pomoraca i danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. Tijekom manifestacije održane su i radionice izrade nakita „Bakarsko blago“, Bakar je na poseban način pokazao vodič Boro Štrbac, otvorena je izložba „Keber u Bakru“ posvećenu Lucianu Keberu – bakarskom kapetanu, brodomaketaru i velikom zaljubljeniku u pomorsku baštinu – te niz nastupa kulturno-umjetničkih društava i lokalnih udruga. Večer su dodatno uljepšali nastupi Bakarskih mažoretkinja i djece iz Dječjeg vrtića Fijolica, dok je završnica manifestacije bila rezervirana za koncert Marka Tolje ispred Kaštela.

Turska kuća – građevina koja čuva priču o moru

Jedna od najvećih novosti ovogodišnje manifestacije je mogućnost razgledavanja novog Interpretacijskog centra „O ribi“, smještenog u čuvenoj Turskoj kući. Iako ime sugerira povezanost s Osmanlijama, Turska kuća zapravo nikada nije bila turska rezidencija. Naziv je prema legendi dobila zbog Turkinje u koju se zaljubio bakarski pomorac. Tijekom stoljeća postala je jedna od najprepoznatljivijih građevina Bakra i simbol njegova bogatog trgovačkog razdoblja. Danas je njena unutrašnjost pretvorena u suvremeni interpretacijski centar koji priča priču o ribarstvu – djelatnosti koja je stoljećima hranila grad i oblikovala život njegovih stanovnika. Kroz interaktivne sadržaje, autentične predmete i multimedijalne instalacije posjetitelji mogu upoznati tradiciju tunolova, svakodnevni život ribara te važnost mora za razvoj Bakra i cijelog Kvarnera. Otvorenjem centra Turska kuća dobila je novu ulogu – postala je mjesto gdje se susreću povijest, kultura i suvremena turistička interpretacija.

Katakombe ispod konkatedrale – skrivena riznica Bakra

Jedna od najintrigantnijih postaja ovogodišnje „Šetnje kroz povijest“ svakako su katakombe ispod Konkatedrale svetog Andrije apostola. Generacijama skriveni od očiju javnosti, ovi podzemni prostori čuvaju dio najvrjednije bakarske sakralne i kulturne baštine. Tijekom stoljeća služili su za pohranu relikvija i liturgijskih predmeta, a zahvaljujući stabilnim uvjetima sačuvani su brojni artefakti koji svjedoče o bogatoj prošlosti grada. Ovogodišnja izložba „Skrivena riznica Bakra“ prvi put široj javnosti otkriva vrijedne relikvijare, stare rukopise i druge dragocjenosti koje su desetljećima bile skrivene od pogleda posjetitelja. Kameni hodnici, svodovi i tajanstvena atmosfera katakombi stvaraju poseban doživljaj te pružaju jedinstven pogled na duhovnu i kulturnu povijest Bakra. Katakombe nisu samo podzemni prostor ispod crkve, već svojevrsna vremenska kapsula koja čuva uspomene na generacije stanovnika, pomoraca i svećenika koji su oblikovali identitet grada.

Sveta Margareta – zaštitnica grada i simbol bakarskog identiteta

Nemoguće je govoriti o Bakru bez spomena svete Margarete, zaštitnice grada i inspiracije za najvažniju ljetnu manifestaciju – Margaretino leto. Njezin blagdan slavi se 13. srpnja, a stoljećima je bio jedan od najvažnijih dana u životu grada. Prema kršćanskoj tradiciji, sveta Margareta Antiohijska simbol je hrabrosti, ustrajnosti i pobjede dobra nad zlom, zbog čega je kroz povijest zazivana kao zaštitnica od bolesti, nesreća i životnih nedaća. U Bakru je njezin kult posebno snažan još od srednjeg vijeka. Pomorci su joj se molili prije odlaska na daleka putovanja, a stanovnici su vjerovali da štiti grad od nevremena, bolesti i drugih opasnosti. Tijekom burnih povijesnih razdoblja sveta Margareta ostala je simbol nade i zajedništva. Danas njezina ostavština živi kroz sačuvanu relikviju njene lijeve ruke i Margaretino leto, manifestaciju koja povezuje kulturu, glazbu, gastronomiju i tradiciju te podsjeća koliko je zaštitnica grada duboko utkana u identitet Bakra i njegovih stanovnika.

Margaretino leto 2026: gotovo dva mjeseca kulture, glazbe i tradicije

„Šetnja kroz povijest“ samo je jedan od programa u sklopu Margaretinog leta 2026., najveće ljetne manifestacije grada Bakra koja tijekom lipnja i srpnja okuplja tisuće posjetitelja na svoje gradske ulice. Ovogodišnji program donosi niz atraktivnih događanja – od festivala Melodije Istre i Kvarnera, preko popularnog Bakar Tango Festivala i Bura film festivala, pa sve do tradicionalne Pomorske bitke koja se održava 11. srpnja i svake godine privlači velik broj gledatelja. Posebnu pažnju privlači i koncert Mladena Grdovića, proslava Margaretine uz nastup Klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice te završni koncert Petra Graše u sklopu „Bakarskih susreta“. Uz glazbeni program, posjetitelje očekuju izložbe, predstave, koncerti klasične glazbe, sportska događanja, dječji programi, gastronomske večeri i brojne lokalne fešte koje tijekom gotovo dva mjeseca pretvaraju Bakar u jednu od najživljih ljetnih destinacija Kvarnera.

''Margaretino leto nije samo manifestacija, nego priča koju cijeli grad zajedno stvara. Kroz gotovo dva mjeseca programa spajamo kulturu, tradiciju, glazbu, sport i baštinu, a Šetnja kroz povijest jedan je od najljepših primjera kako Bakar može oživjeti svoju prošlost i pretvoriti je u jedinstven doživljaj za posjetitelje. Najveće bogatstvo svega ovoga su ljudi – udruge, volonteri i naši sugrađani bez kojih ovakvi projekti ne bi bili mogući''- kaže direktorica TZ Bakar Sonja Jelušić Marić pozivajući sve u Bakar ovog ljeta.