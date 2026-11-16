OD SUTRA VELIKA PROMJENA NA BENZINSKIM POSTAJAMA Vlada objavila nove cijene goriva, evo koliko ćete plaćati

Dobre vijesti za vozače! Od utorka, 17. studenoga, na snagu stupaju nove cijene goriva, a pojeftinjuju benzin, dizel i plavi dizel. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe koje će vrijediti sljedećih sedam dana.

Vlada Republike Hrvatske održala je u ponedjeljak, 16. studenoga 2026., svoju 226. telefonsku sjednicu na kojoj je donijela uredbe kojima nastavlja regulirati najviše maloprodajne cijene naftnih derivata.

Prema novoj odluci, od utorka će vozači na benzinskim postajama plaćati manje za sve glavne vrste goriva.

Evo novih cijena goriva

Od 17. studenoga vrijedit će sljedeće najviše maloprodajne cijene:

Benzin: 1,56 eura po litri, što je pojeftinjenje od 5 centi.

1,56 eura po litri, što je pojeftinjenje od 5 centi. Dizel: 1,82 eura po litri, odnosno 3 centa manje.

1,82 eura po litri, odnosno 3 centa manje. Plavi dizel: 1,32 eura po litri, što je smanjenje od 6 centi.

1,32 eura po litri, što je smanjenje od 6 centi. UNP za spremnike: 1,76 eura po kilogramu, odnosno 5 centi manje.

1,76 eura po kilogramu, odnosno 5 centi manje. UNP za boce: 2,34 eura po kilogramu, također 5 centi manje.

Koliko će vozači uštedjeti?

Za prosječno punjenje spremnika od 50 litara benzina vozači će od utorka izdvojiti 2,50 eura manje nego dosad.

Oni koji koriste dizelsko gorivo na istom će spremniku uštedjeti 1,50 eura, dok će korisnici plavog dizela za 50 litara platiti tri eura manje.

Evo koliko bi gorivo koštalo bez Vladinih mjera

Vlada je objavila i izračun cijena koje bi vrijedile da nema mjera ograničavanja cijena goriva.

Prema tim podacima, litra benzina stajala bi 1,66 eura, dizela čak 2,06 eura, a plavog dizela 1,38 eura.

UNP za spremnike koštao bi 1,87 eura po kilogramu, dok bi cijena UNP-a za boce iznosila 2,58 eura po kilogramu.

To znači da je, prema Vladinu izračunu, cijena dizela zahvaljujući mjerama niža za čak 24 centa po litri u odnosu na izračunatu cijenu bez intervencije.

Vlada povećala trošarine

Iako cijene goriva padaju, Vlada je istodobno povećala trošarine. Za dizelsko gorivo trošarine su povećane za dva centa po litri, a za benzin za jedan cent.

Visina premija energetskih subjekata ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje.

Novi režim cijena stupa na snagu u utorak, 17. studenoga, i vrijedit će sedam dana.