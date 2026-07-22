Od sutra ponovno ide promet preko mosta u Žrnovnici

Od 23. srpnja dionica Ulice Put sv. Jure od križanja s ulicom Put sv. Mihovila do mosta preko rijeke Žrnovnice ponovno će biti otvorena za promet osobnih vozila i dostavnih kombija, uz ograničenje brzine. Autobusni promet i teretna vozila i dalje će prometovati obilaznim pravcem preko Srinjina do završetka svih radova. Radovi, koji se izvode u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, nastavljaju se na preostalim dijelovima trase.

Na koordinacijskom sastanku održanom u Gradu Splitu, u nazočnosti dogradonačelnice Matee Dorčić, predstavnika mjesnih odbora Žrnovnica, Donje Sitno, Gornje Sitno i Dubrava te predstavnika Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, potvrđena je dinamika završetka radova te su dogovoreni daljnji koraci završne faze projekta, uključujući ponovno otvaranje prometa preko mosta.

Izvođač će nastaviti završne radove na dionici od križanja s ulicom Put sv. Mihovila do mosta preko rijeke Žrnovnice. Završetak radova i asfaltiranje ove dionice planira se do kraja listopada.

Paralelno sa ovim radovima započet će radovi na posljednjoj dionici od mosta do križanja sa Perunovom ulicom. Završetak radova, asfaltiranje i puštanje te dionice u promet planirani su do Božića ove godine.

Dovršetkom radova na posljednjoj dionici ponovno će biti uspostavljena redovna regulacija prometa Ulicom Put sv. Jure, kakva je vrijedila prije početka izvođenja radova, čime će prometnica u cijelosti biti otvorena za sav promet.

Početkom idućeg tjedna asfaltirat će se makadamski dio ulice Put sv. Mihovila, koji se tijekom izvođenja radova koristi kao alternativni prometni pravac.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split zahvaljuje stanovnicima Žrnovnice, a posebno stanovnicima naselja Donje Sitno, Gornje Sitno i Dubrava, na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova.

Izgradnja ove vodno-komunalne infrastrukture preduvjet je za nastavak razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje prema naseljima Sitno Gornje, Sitno Donje i Dubrava, koja će se u sljedećoj fazi povezati na novoizgrađenu mrežu. Završetkom projekta unaprijedit će se sustav vodoopskrbe i odvodnje te kvaliteta života stanovnika cijelog ovog područja.

O projektu

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova u iznosu od 68,01 % financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostali dio sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom projekta ispunit će se standardi Europske unije u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u aglomeraciji Split – Solin te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) kroz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.