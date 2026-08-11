OD SUSRETA U ATELIJERU DO ZAJEDNIČKE IZLOŽBE: Emanuel Vidović i Zvonimir Mihanović u Staroj gradskoj vijećnici

U četvrtak, 27. kolovoza 2026. godine u 19:00 sati, u prostoru Stare gradske vijećnice na splitskoj Pjaci održat će se svečano otvorenje izložbe „SUB SPECIE LUCIS – Emanuel Vidović / Zvonimir Mihanović“. U organizaciji Muzeja grada Splita, a prema autorskom konceptu Josipa Belamarića, izložba donosi jedinstven i fascinantan susret klasičnog opusa velikana hrvatske moderne Emanuela Vidovića i suvremenog slikarstva Zvonimira Mihanovića, spajajući na istom mjestu istodobno ono što dvojicu slikara povezuje i razdvaja: dijalog o svjetlu, moru i mediteranskom krajoliku koji duboko oblikuju unutarnji prostor čovjeka.

Filmska priča o dječaku i slikarskom atelijeru

Uz autorski koncept, izložbu prati i neposredna osobna poveznica između dvojice slikara. Naime, Zvonimir Mihanović, još je kao dječak imao priliku izbliza promatrati kako nastaju pojedina Vidovićeva djela - u vrijeme kada ga je majka slala da obitelji velikoga slikara odnese povrće iz njihovog vrta.

Taj neposredni, dječački susret s mistikom Vidovićevog atelijera ostavio je neizbrisiv trag. Iako Mihanović nije nastao iz Vidovića, niti izravno nastavlja njegov stil, ta slika dječaka koji tiho promatra rađanje umjetnosti nosi posebnu simboličku težinu i potvrđuje kako se tradicija splitskoga slikarstva gradi i na takvim, gotovo slučajnim i živim ljudskim dodirima.

“Vidović i Mihanović ne pripadaju istom slikarskom jeziku. Vidović dolazi iz svijeta rastvaranja, sfumata, polusjene, atmosfere u kojoj se predmeti postupno gube i prelaze u čistu slikarsku tvar. Kod njega granice nestaju. Mihanović ide gotovo suprotnim putem: on gradi sliku kroz krajnju preciznost, kroz zaustavljanje trenutka, kroz gotovo nepomičnu jasnoću, ali upravo ti različiti putevi vode prema istom mjestu.”, pojašnjava Belamarić i dodaje:

“Kod obojice - more nije samo motiv. Svjetlo nije samo fizikalna pojava, nego unutarnji zakon slike. Brod koji slikaju nije samo plovilo, nego metafora čovjekove egzistencije, čekanja, putovanja i tišine. Jedan slikar dolazi do tišine rastapanjem, drugi zaustavljanjem. Upravo ta napetost između sličnosti i razlika čini njihov susret smislenim.”

Povratak na Pjacu nakon četiri desetljeća

Utemeljena na Mihanovićevom dubokom poštovanju prema Vidovićevu opusu, posebna vrijednost izložbe je i njegov povratak u prostor Stare gradske vijećnice nakon točno četiri desetljeća. Naime, 1986. godine, Mihanovićeva izložba na istom mjestu izazvala je nezapamćen interes. Vraćajući se danas na isto mjesto, u susretu s Vidovićevim radovima, izložba „Sub specie lucis“ stvara ambijent koji slavi neraskidivu povezanost umjetnosti, zavičaja i mediteranskog identiteta.

„Za mene je ovo iznimno emotivan trenutak. Kada sam kao dječak ulazio u Vidovićev atelijer, nisam mogao ni zamisliti da ćemo jednoga dana dijeli isti izložbeni prostor. Vidović je za mene oduvijek bio netko tko je naš zavičaj uspio pretvoriti u univerzalni jezik. Vratiti se u Staru gradsku vijećnicu nakon 40 godina, i to u društvu radova čovjeka koji je tako duboko obilježio moje odrastanje i naš Split, za mene je velika čast i radost koju želim podijeliti prvenstveno sa svojim sugrađanima.“

„Sub specie lucis“ ne nudi samo retrospektivu dviju velikih slikarskih karijera, nego i duboko metafizičko iskustvo mediteranskog prostora, pri čemu je ambijent Stare gradske vijećnice na sve tri etaže pružio jedinstven arhitektonski okvir za ovaj likovni susret. Razveden kroz tri razine povijesnog zdanja na Pjaci, postav posjetiteljima omogućuje postupno i slojevito uranjanje u dijalog dvaju autora - od uvodnih motiva zavičaja i živih ljudskih poveznica, preko usmjeravanja na različitosti njihovih slikarskih rukopisa, pa sve do prostranstava u kojima se slika otvara prema metafizičkom miru i tišini.

Govoreći o dubljoj filozofiji takvog postava koji poziva na zastajanje i promatranje Belamarić ističe:

„Vjerujem da će svaki posjetitelj, bez obzira na to dolazi li kao poznavatelj umjetnosti ili tek kao znatiželjni prolaznik koji je skrenuo s Pjace, u slikama pronaći nešto svoje: možda jutro koje je davno zaboravio ili tek osjećaj da je svijet, barem na trenutak, ponovno postao sporiji i razumljiviji. Volio bih da posjetitelji iz Vijećnice iziđu malo sporiji nego što su u nju ušli, jer živimo u dobu koje se ponaša kao da je brzina postala vrlina sama po sebi. Ove slike, međutim, traže upravo suprotno - one ne traže da ih se samo pogleda, nego da se pred njima ostane.“

Vječna ljepota u povijesnom ambijentu Pjace

Osim pažljivo odabranih slika Emanuela Vidovića, posjetitelji će imati priliku vidjeti brojna djela Zvonimira Mihanovića, pri čemu su mnoga posuđena iz kolekcija privatnih vlasnika diljem Europe, te će splitskoj publici biti prikazani po prvi put, u potpuno novom, inspirativnom kontekstu.

Govoreći o važnosti postavljanja ovih dviju likovnih osobnosti u prostore Stare gradske vijećnice, ravnateljica Muzeja grada Splita, Vesna Bulić Baketić, nije propustila naglasiti univerzalnu poruku izložbe:

„Stavljajući Mihanovića uz Vidovića u Staroj gradskoj vijećnici, ističemo esenciju dvaju umjetnika stasalih u istom podneblju. Pred nama je prilika da doživimo dalmatinsko more, nebo i brodovlje kroz dvije snažne osobnosti jednake u svojoj odanosti stvaralačkom nagonu. Tragovi kista na platnima ovih umjetnika jasno nam govore da je ljepota - ljepota, da je mir - mir, te da nas umjetnost uvijek vraća prapočelu i biti ljudskog života i iznimno me veseli da će naši sugrađani imati priliku osjetiti navedeno.“

Ne propustite priliku doživjeti ovaj jedinstveni dijalog dviju slikarskih osobnosti u samom srcu Splita. Svečano otvorenje zakazano je za četvrtak, 27. kolovoza u 19:00 sati, a vrata Stare gradske vijećnice za sve posjetitelje izložbe „SUB SPECIE LUCIS“ bit će otvorena do 27. rujna 2026. godine.