Od studentske ideje do trkaće staze: FESB Racing otkriva kako nastaju bolid i motocikl

Kako izgleda put od početne studentske ideje do vozila spremnog za profesionalnu trkaću stazu? Upravo će to posjetitelji moći doznati na novom izdanju DUMP Nightsa, koje se 14. listopada održava u Regionalnom znanstvenom centru Adriatic u suradnji s FESB Racingom. Marin, Hrvoje i Duje predstavit će proces razvoja studentskog trkaćeg bolida i motocikla – od prve ideje i koncepta, preko dizajna, izrade i testiranja, sve do nastupa na natjecanjima diljem Europe.

Od teorije do pravog inženjerskog projekta

Tijekom predavanja posjetitelji će moći doznati što je sve potrebno za realizaciju ovako složenih projekata, koja su znanja i vještine ključni te koliko važnu ulogu imaju timski rad, dobra organizacija i raspoloživi resursi.

Predavači će podijeliti i iskustva članova FESB Racinga te objasniti što studentima donosi sudjelovanje u projektu u kojem se znanje stečeno tijekom studija pretvara u konkretno inženjersko iskustvo. DUMP Nights tako i ovog puta donosi priliku za upoznavanje tehnoloških projekata iz prve ruke, razmjenu znanja i iskustava te povezivanje zainteresiranih za tehnologiju i inženjerstvo.

Ulaz je besplatan

Nakon predavanja organizirano je druženje uz hranu i piće, a posjetitelje očekuje i nagradna igra. Predavanje će se održati u srijedu, 14. listopada, s početkom u 18 sati u Regionalnom znanstvenom centru Adriatic na adresi Ruđera Boškovića 20.

Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prethodna prijava. Više pogledajte OVDJE.