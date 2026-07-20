Od studentske ideje do međunarodne pozornice: Split okupio 15 Web3 timova iz pet sveučilišta

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu i Studentski poduzetnički inkubator tijekom jedne akademske godine razvili su cjelovit program koji je studentske ideje vodio od prvog hackathona i izrade prototipa do poslovnog modela i predstavljanja pred međunarodnim stručnim žirijem.

Program je proveden u sklopu europskog projekta Erasmus+ Web3 Innovation Hub, a studenti nisu samo učili o blockchainu i decentraliziranim tehnologijama. U timovima su morali prepoznati konkretan problem, ispitati tržište, osmisliti rješenje, izraditi prototip te svoju ideju uvjerljivo predstaviti publici i stručnjacima.

Sve je počelo hackathonom u Splitu

Prvi korak bio je dvodnevni Web3 Hackathon & Ideathon, održan početkom prosinca 2025. godine u Tehnološkom parku Split. Studenti su tijekom stručnih radionica učili o blockchainu, umjetnoj inteligenciji, razvoju Web3 aplikacija, financiranju projekata i izradi prezentacija za potencijalne ulagače. Nakon edukativnog dijela formirani su interdisciplinarni timovi u kojima su studenti podijelili uloge, od programiranja i upravljanja projektom do dizajna i pripreme prezentacija. Drugoga dana razvijali su prototipove uz pomoć mentora, a najbolje rezultate ostvarili su timovi Block by Block, StaySafe i Taskscape.

Hackathon nije bio završetak programa. Od travnja do lipnja 2026. studenti su nastavili rad u inkubacijskom programu, tijekom kojeg su analizirali tržište i konkurenciju, oblikovali poslovne modele, razvijali prototipove te učili o marketingu, održivosti i javnom predstavljanju projekata.

Međunarodno finale okupilo 30 studenata

Prva generacija programa svoj je razvojni put završila 9. i 10. srpnja na međunarodnom finalu održanom u Mediteranskom institutu za istraživanje života na splitskom Marjanu. Na završnom događaju sudjelovalo je 30 studenata raspoređenih u 15 timova sa Sveučilišta u Splitu te partnerskih sveučilišta iz Beograda, Mostara, Sarajeva i Podgorice. Svaki tim imao je deset minuta za predstavljanje projekta pred stručnim žirijem. Prvo mjesto osvojila je aplikacija Blood Donation Application tima Totally Spies, osmišljena kako bi u slučaju nestašice krvi brže povezala organizatore akcija i odgovarajuće darivatelje. Drugo mjesto pripalo je projektu HabitVerse, gamificiranoj aplikaciji za razvoj pozitivnih navika koju su razvile studentice Ekonomskog fakulteta u Splitu. Treće mjesto osvojio je Ecopots, projekt biorazgradivih posuda koje se sade izravno u zemlju i smanjuju količinu plastičnog otpada. Vrijednost događaja, prema studentskim evaluacijama, nije bila samo u natjecanju. Čak 93,3 posto ispitanika navelo je da bi sličan program preporučilo drugim studentima, dok su posebno istaknuti umrežavanje, razmjena iskustava i povezivanje poslovnih ideja s tehnološkim rješenjima.

Projekt Web3 Innovation Hub traje od 2025. do 2027. godine, koordinira ga Sveučilište Crne Gore, a Ekonomski fakultet u Splitu jedan je od partnera zaduženih za razvoj obrazovnih i startup aktivnosti. Programom je Split postao mjesto susreta studenata, nastavnika, poduzetnika, mentora i Web3 stručnjaka iz cijele regije, dok su najperspektivniji timovi dobili priliku nastaviti razvoj svojih projekata kroz sljedeću fazu akceleracijskog programa.