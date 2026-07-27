Od straha od Boko Harama do ljudi koji šeću s hijenama: Jukin boravak u sjevernoj Nigeriji prošao je iznenađujuće

U Kano, na sjever Nigerije, stigli smo u poslijepodnevnim satima, ravno na temperaturu od 37 stupnjeva. Razlika nije bila samo u vrućini nego i u ljudima, kulturi i atmosferi.

Sjever Nigerije pretežito je muslimanski, a većinu stanovništva čine Hausa i Fulani, uz brojne manje etničke skupine koje ovdje stoljećima dijele isti prostor.

Mi smo jedini stranci i turisti koje smo vidjeli u gradu od više od četiri milijuna stanovnika. Pogledi ljudi jasno su govorili da ovdje turisti ne dolaze često.

Prijetnja terorizma nije samo teorija

Na sjeveru Nigerije i dalje je prisutan strah od terorističkih napada na kršćane i državne institucije od strane Boko Harama i lokalnih frakcija povezanih s ISIL-om.

Da prijetnja nije samo teorija govori i činjenica da su američke i nigerijske snage prije nekoliko dana, 16. svibnja 2026., ubile jednog od ključnih zapovjednika ISIL-ove frakcije u zapadnoj Africi, Malama Jidda Abubakara.

Da je stanje ozbiljno svjedoči činjenica da je samo jučer (23.5.) u saveznoj nigerijskoj državi Kwara (koja se donedavno smatrala jednom od mirnijih) ubijeno troje i oteto oko petnaest lokalnih kršćana. Spomenuta lokacija se nalazi oko 600 kilometara južnije od Kana u kojem se trenutno nalazim.

Ipak, strah od terorizma ovdje treba promatrati u kontekstu ogromne veličine Nigerije, izoliranih područja djelovanja islamističkih skupina i odlučnosti države da zadrži zapadnjački način života u većim gradovima.

Ne treba zaboraviti ni to da je Nigerija zemlja ogromnog bogatstva zahvaljujući nafti. Ovdje živi velik broj iznimno bogatih ljudi koji nemaju namjeru odreći se svojih luksuznih života, a stečeno bogatstvo i način života se doslovno brani oružjem.

Djeca trče za nama, a tek slijede ljudi koji šeću s hijenama

Kako god bilo, normalni i dobri ljudi daleko su brojniji. Ljudi mašu, pozdravljaju, nude pomoć i osmijeh. Djeca trče za nama po ulicama, smiju se i pokušavaju izgovoriti pokoju englesku riječ. Za mene je ovo potpuno novi svijet.

A ono što je slijedi narednih dana su reportaže zbog kojih smo zapravo i došli ovdje. To je prije svega priča o damba boksačima, Durbar festivalu i ljudima koji šeću s hijenama.