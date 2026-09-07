OD SPLITA DO PLZENA: Troje natjecatelja "Svetog Duje" na velikom Challengeru, trener Grčić otkriva očekivanja

Od 7. do 15. rujna u Plzenu u Češkoj održat će se Pilsen World Boccia Challenger 2026, posljednji Challenger turnir u ovogodišnjem svjetskom kalendaru i jedno od ključnih natjecanja za bodove uoči idućegodišnjeg Europskog prvenstva. Za Boćarski klub za osobe s invaliditetom „Sveti Duje” iz Splita tamo putuju troje natjecatelja: Pavao Ružić i Dora Lovrić koji će se natjecati u BC3 kategoriji i nova članica kluba Nataša Županić u BC2 kategoriji.

Što je Pilsen 2026 World Boccia Challenger? Pilsen 2026 World Boccia Challenger – Czech Republic, dio službene serije World Boccia Challenger turnira pod okriljem World Boccie. Održava se od 7. do 15. rujna 2026. u Plzenu, Češka. Posljednji Challenger turnir u 2026. godini, što ga čini važnim za prikupljanje bodova uoči idućegodišnjeg Europskog prvenstva (2027. u Švicarskoj). World Boccia Challenger turniri prate standardni međunarodni format: natjecanja se odvijaju u četirima sportskim klasama – BC1, BC2, BC3 i BC4, koje odražavaju vrstu i stupanj tjelesne neposrednosti; BC3 i BC4 uključuju rad s rampom i asistentom (ramperom). BC1 i BC2: pojedinačno, te timovi (BC1/BC2). BC3 i BC4: pojedinačno i parovi (BC3 parovi, BC4 parovi). Igra se na terenu dimenzija 12,5 × 6 m, s ciljem da se vlastite kugle (crvene/plave) postave što bliže bijeloj kugli – jacku.

Zašto je Plzen važan za hrvatske natjecatelje?

Češka prvi put u povijesti ugošćuje ovako veliko međunarodno boccia natjecanje, što privlači jaku međunarodnu konkurenciju i bodove koji ulaze u svjetski ranking.

Za Pavla Ružića (BC3) dobar rezultat u Plzenu znači realnu šansu za plasman na EP 2027., dok je za Doru Lovrić (BC3) i Natašu Županić (BC2) cilj iskustvo s vrhunskom konkurencijom i početak bodovnog puta prema Europi.

"To je jako međunarodno natjecanje, posljednji Challenger ove godine. Iz našeg kluba nastupit će tri predstavnika: Pavao Ružić, Dora Lovrić i jedna naša nova članica, Nataša Županić”, rekao je trener Mate Grčić.

"Nataša je naša nova članica, ali ona trenira boćanje već dugo. Ovo je prilika da se na tom posljednjem Challengeru ove godine skupe bodovi dovoljni za nastup na Europskom prvenstvu”, dodao je.

Tko ima najveće šanse za Europu?

Prema treneru Grčiću, Pavao Ružić ima najveće šanse za plasman na EP zahvaljujući dosadašnjem nizu rezultata i bodova.

"Tu najveće šanse ima Pavao Ružić, u smislu da on već ima dosta bodova i da ukoliko ostvari nekakav bolji uspjeh, ostvarit će plasman na to Europsko, dok je za Doru i Natašu to malo teže", istaknuo je trener.

Pavao u Plzen dolazi kao svježi srebrni reprezentativac kluba s World Boccia Challengeru u Poznanu (Poljska), gdje je osvojio srebro u BC3 kategoriji i time upisao najveći klupski i reprezentativni uspjeh.

Pripreme i očekivanja

Klub je u Plzen ušao s intenzivnim ciklusom priprema.

"Svaki dan smo trenirali u dvorani, s Natašom smo odrađivali i online treninge obzirom da živi u Varaždinu, ali ovo ljeto je bila kod nas na mini pripremama te smo nakon toga nastavili s online treninzima dok su Pavao i Dora svakodnevno trenirali tu na Gripama”, objasnio je Grčić.

Trenerova očekivanja su jasna: maksimalan angažman svih troje, s realnim ciljem za Pavu u vrhu.

"Moja nekakva očekivanja su da prvo svo troje daju sve od sebe, s tim da se Pavao već dokazao dobrim rezultatima, s obzirom da je osvojio srebro na posljednjem Challengeru u Poznanu u Poljskoj tako da su za njega i malo veća očekivanja”, rekao je s osmijehom trener Grčić.

"Nekakav uspjeh među top četiri mjesta bio bi jako doba jer bi mu to vjerojatno donijelo i plasman na Europsko prvenstvo koje će se održati dogodine u Švicarskoj”, zaključio je.

Sada ostaje nam za vidjeti kakve će rezultate ostvariti ovaj splitski trojac na terenu u Plzenu. Nakon intenzivnih priprema i snažne motivacije, Pavao, Dora i Nataša spremni su se ogledati s najboljim boccia igračima svijeta. Njihovi nastupi donijet će nove bodove, vrijedno iskustvo i nadamo se razlog za slavlje koje bi Pavu moglo odvesti na Europsko prvenstvo, a Doru i Natašu približiti tom cilju.

Sretno ekipa!