Od Splita do Dubrovnika: Evo koliko Dalmatinci zarađuju i gdje su plaće najveće

Plaće u Dalmaciji tijekom 2026. godine nastavile su rasti, no sve četiri dalmatinske županije i dalje zaostaju za hrvatskim prosjekom. Pokazuje to analiza podataka Državnog zavoda za statistiku (DZS) za prvih šest mjeseci ove godine, koja otkriva koliko se prosječno zarađivalo u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Prema izračunu na temelju objavljenih tromjesečnih podataka DZS-a, prosječna mjesečna neto plaća u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom prve polovice 2026. iznosila je približno 1.482 eura. Time je ova županija zauzela prvo mjesto među četiri dalmatinske županije.

U Šibensko-kninskoj županiji šestomjesečni prosjek iznosio je približno 1.444 eura, dok je u Zadarskoj županiji bio oko 1.443,50 eura. Najniža prosječna plaća među dalmatinskim županijama zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj, gdje je iznosila približno 1.435 eura.

Riječ je o jednostavnim prosjecima dvaju tromjesečnih podataka, a ne o zasebno objavljenim šestomjesečnim prosjecima DZS-a.

Split prednjači, ali zaostaje za državnim prosjekom

Iako je Splitsko-dalmatinska županija na prvome mjestu u Dalmaciji, njezin prosjek i dalje je niži od hrvatskoga. Na razini države prosječna mjesečna neto plaća tijekom prvih šest mjeseci, izračunata na isti način, iznosila je 1.542 eura.

To znači da je prosječna plaća u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila približno 60 eura niža od državnog prosjeka. U Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji razlika je iznosila oko 98 eura, dok je Dubrovačko-neretvanska zaostajala približno 107 eura.

Posebno je zanimljiva usporedba s Gradom Zagrebom, gdje je prosjek za prvu polovicu godine iznosio približno 1.776,50 eura.

Razlika između Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije tako doseže gotovo 295 eura mjesečno. U usporedbi s Dubrovačko-neretvanskom županijom razlika je još izraženija i iznosi približno 342 eura.

Ovi podaci pokazuju da razlike u prosječnim primanjima između glavnog grada i Dalmacije ostaju znatne, unatoč rastu plaća u svim županijama.

Koliko su plaće porasle od početka godine?

Podaci DZS-a omogućuju i usporedbu prvog i drugog tromjesečja 2026. godine.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji prosječna mjesečna neto plaća u razdoblju od siječnja do ožujka iznosila je 1.470 eura. U drugom tromjesečju, od travnja do lipnja, porasla je na 1.494 eura, odnosno za 24 eura.

U Zadarskoj županiji rast je bio nešto izraženiji. Prosjek je s 1.425 eura u prvom tromjesečju porastao na 1.462 eura u drugom, što predstavlja povećanje od 37 eura.

U Šibensko-kninskoj županiji prosječna plaća porasla je s 1.428 na 1.460 eura, odnosno za 32 eura, dok je u Dubrovačko-neretvanskoj povećana s 1.424 na 1.446 eura, što je rast od 22 eura.

Na državnoj razini prosječna neto plaća u istom je razdoblju porasla s 1.531 na 1.553 eura.

Gdje su plaće najbrže rasle u odnosu na prošlu godinu?

Usporedba s istim razdobljem 2025. otkriva da su plaće rasle u svim dalmatinskim županijama, ali ne jednakom brzinom.

U drugom tromjesečju 2026. najveći nominalni godišnji rast među njima zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje su prosječne neto plaće bile 7,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

U Zadarskoj županiji rast je iznosio 7,1 posto, u Šibensko-kninskoj 6,9 posto, a u Dubrovačko-neretvanskoj 6,8 posto.

Upravo je Dubrovačko-neretvanska županija, zajedno s Ličko-senjskom, zabilježila najnižu stopu nominalnog rasta prosječne neto plaće u Hrvatskoj u drugom tromjesečju.

Na razini države godišnji nominalni rast prosječne neto plaće u tom razdoblju iznosio je 7,5 posto. Splitsko-dalmatinska županija tako je rasla nešto brže od državnog prosjeka, dok su preostale tri dalmatinske županije zabilježile sporiji rast.

Prosječna plaća ne znači da toliko prima većina zaposlenih

Prilikom tumačenja ovih podataka važno je naglasiti da prosječna plaća ne predstavlja nužno iznos koji prima najveći broj zaposlenih.

Naime, prosječna plaća računa se kao aritmetička sredina, a na njezinu visinu utječu i zaposlenici s vrlo visokim primanjima. Zbog toga dio zaposlenih prima manje od prosjeka, dok drugi dio ostvaruje znatno veće prihode.

Podaci DZS-a odnose se na zaposlene u pravnim osobama, a županijska statistika temelji se na mjestu prebivališta odnosno boravišta zaposlenika. To znači da prikazani iznosi nisu zasebni podaci o plaćama u gradovima Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku, nego prosjeci za područja njihovih županija.

Važno je razlikovati i nominalni rast plaća od stvarnog povećanja kupovne moći. Iako su prosječna primanja porasla, dio tog povećanja može biti umanjen rastom cijena hrane, stanovanja, režija i drugih životnih troškova.

Podaci za prvih šest mjeseci 2026. tako pokazuju da su plaće u Dalmaciji u porastu, ali i da nijedna od četiri dalmatinske županije još nije dosegnula hrvatski prosjek. Najbolje stoji Splitsko-dalmatinska županija, dok je Dubrovačko-neretvanska na posljednjem mjestu među promatranim dalmatinskim županijama.