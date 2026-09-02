Od Splita do Brazila: Jedinstvo niže uspjehe i otvara vrata novim generacijama

Folklorni ansambl Jedinstvo ovog ljeta ne miruje. Nakon niza samostalnih koncerata nastupa na Splitskom ljetu, Đakovačkim vezovima i Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Tek što je nedavno uspješno spušten zastor na 5. CIOFF Međunarodni festival folklora Split, splitski su folkloraši odmah nastavili s međunarodnim nastupima. Samo nekoliko dana nakon završetka splitskog festivala 35 članova ansambla sudjelovalo je na 54. izdanju manifestacije Festival mondiale del folklore u talijanskoj Goriziji, u kojoj su ostvarili još jedno vrijedno međunarodno priznanje.

Iako nije bilo natjecanja između ansambala koji su sudjelovali na festivalu, stručno ocjenjivačko povjerenstvo, među svim ostalim nagrađenima, posebno je izdvojilo i splitski ansambl te mu dodijelilo priznanje „Oscar del folklore“ za najljepšu nošnju i savršenu plesnu izvedbu. Priznanje je još jedna potvrda umjetničke kvalitete Jedinstva i autentičnosti kojom ansambl već desetljećima predstavlja hrvatsku folklornu baštinu na međunarodnoj sceni. Važnost ovog gostovanja dodatno je potvrđena i sudjelovanjem članova vodstva Jedinstva na 50. Kongresu popularnih tradicija na kojem su održali zanimljivo izlaganje o ekologiji, ritualima i narodnoj meteorologiji u Dalmatinskoj zagori. Teme radova na kongresu bile su posvećene 800. obljetnici smrti svetog Franje Asiškog, a između ostalih svoja izlaganja imali su i dr. Massimiliano Marangon s rimskog sveučilišta La Sapienza te dr. Magdalena Tovornik, veleposlanica Slovenije pri UNESCO-u.

Jedinstvo te zove

No, Jedinstvo nema puno vremena za predah. Rujan donosi nove izazove, nova putovanja i nove članove. Ansambl tako ponovno otvara vrata mladima pa je ovo idealan trenutak za sve djevojčice i dječake, djevojke i mladiće da postanu dio velike jedinstvene obitelji. Upoznavanje hrvatske tradicije, učenje plesa i sviranja, nova prijateljstva u generacijskom okruženju te mnogobrojna gostovanja samo su dio onoga što ih čeka.

Online upisni listić dostupan je [OVDJE].

Povijesna turneja u Brazil

A dok se vrata ansambla otvaraju novim generacijama, članove Jedinstva čeka još jedan događaj presudne važnosti. Koncem rujna ansambl odlazi na desetodnevnu turneju u Brazil, u kojem sadašnji prvi sastav Jedinstva očekuju mnogobrojni nastupi na manifestaciji 1st International Folklore Festival of Maceió – Alagoas (FIF Maceió), koja će se održati od 21. do 28. rujna 2026. godine.

Bit će to prvo povijesno gostovanje Folklornog ansambla Jedinstvo u Južnoj Americi, a strani su organizatori odabrali splitski ansambl kao jedinog predstavnika Europe. Festival će okupiti predstavnike različitih kultura iz Južne Amerike i ostalih kontinenata, a organizatori na velikom broju festivalskih događanja očekuju nazočnost više od 100.000 posjetitelja.

Za Jedinstvo je gostovanje u milijunskom gradu Maceió, koji se nalazi na sjeveroistoku najveće južnoameričke države, posebno važno jer pruža novu priliku za predstavljanje hrvatske kulturne baštine i Splita međunarodnoj publici. Brazilska će publika u ovom gradu tako prvi put imati priliku plesom, glazbom, nošnjama i scenskim izričajem splitskog ansambla uživo upoznati dio hrvatske tradicije. Nakon Splita i Gorizije Jedinstvo rujan uspješno zaključuje jednim od najvažnijih međunarodnih gostovanja u svojoj povijesti. Istodobno, početak upisa pruža priliku novoj generaciji članova da postanu dio ansambla čiji program danas povezuje tradiciju, umjetnički rad, međunarodna gostovanja i predstavljanje Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske u svijetu.

Upisi u Folklorni ansambl Jedinstvo otvoreni su tijekom rujna i listopada.

P.S. Iz Jedinstva mole poštenog nalaznika da im vrati drveni tronožac za Linđo koji je „nestao” 24. 8. nakon koncerta na Klisu. Hvala!