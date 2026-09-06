Od skakavaca i crvenih mrava do spavanja u gostima: Produkcija 'Asia Expressa' otkriva detalje snimanja u Aziji

U showu 'Asia Express' devet parova utrkuje se kroz Kambodžu, Laos i Tajland. Tijekom putovanja nemaju osiguran prijevoz, smještaj ni hranu, a uz sebe imaju samo jedno drugo i jedan euro dnevno za trošenje. Usput moraju izvršavati razne zadatke pa će sve ono što bi na uobičajenom putovanju bilo prepreka, u 'Asia Expressu' postat će dio igre.

No Zmajeva ruta nije bila izazov samo za natjecatelje. Kambodža, Laos i Tajland pred produkcijsku su ekipu postavili brojne izazove - od nepredvidivih vremenskih uvjeta i zahtjevne logistike do kulturnih razlika, jezičnih barijera i svakodnevnih situacija koje nije moguće unaprijed isplanirati. A upravo je susret s lokalnim stanovništvom donio neka od najljepših iznenađenja.

„U svakoj državi osjetila se razlika u mentalitetu i gostoprimstvu, ali nijedna nije razočarala. Ljudi su u pravilu vrlo srdačni, znatiželjni i spremni pomoći, čak i kada s natjecateljima ne dijele zajednički jezik. Upravo su osmijeh, strpljenje i neverbalna komunikacija često bili dovoljni da otvore vrata nečijeg doma“, otkrivaju iz produkcije.

Takva gostoljubivost bila je tim važnija jer je komfor brzo nestao s vidika. Zmajeva ruta vodi kroz različite klimatske uvjete i terene, a ni vrijeme nije uvijek moguće predvidjeti.

„Razlika u temperaturi je znatna s obzirom na hrvatske temperature, ali i između tri različite zemlje. U Kambodži su temperature znale biti i iznad 40 stupnjeva, a Tajland je nešto sličniji našoj klimi. Možemo reći da nas je sreća pomazila s obzirom na to da smo snimali u monsunskom razdoblju“, kažu.

Za natjecatelje, međutim, najveći izazov nije nužno bio prijeći određenu udaljenost ili stići prvi. Ponekad je bilo dovoljno samo prihvatiti da će noć izgledati potpuno drukčije nego što su zamišljali.

„Gledatelji će vidjeti koliko da naši natjecatelji jako borbeni i iznenađujuće fleksibilni. Najteža je bila prilagodba na pronalazak smještaja i spavanja kod ljudi s kojima ne dijeliš isti jezik“, objašnjavaju iz produkcije.

Ako su neobični uvjeti spavanja bili dio rutine, komunikacija je ostala svakodnevni izazov. U ruralnim dijelovima triju zemalja engleski nije uvijek bio rješenje, pa su natjecatelji morati razviti vlastiti univerzalni jezik - gestikulaciju, mimiku i dozu kreativnosti.

„Često će se događati situacije 'izgubljeni u prijevodu', ali zapravo su to najzabavniji trenuci za natjecatelje, ali i produkciju“, kažu i dodaju da su oni uvijek pratili natjecatelje kroz tisuće kilometara, istodobno poštujući pravila formata i dokumentaristički pristup snimanju.

A onda su tu i stvari koje se jednostavno ne mogu naučiti iz pravila igre. Svaka od triju zemalja ima vlastite običaje, navike i okuse, pa su iznenađenja na Zmajevoj ruti bila gotovo svakodnevna. Neka od njih možda su najlakše pamtljiva upravo kroz tanjur.

„Sve tri zemlje imaju potpuno drugačije običaje pa će gotovo svakodnevno biti iznenađenja. Najveći kulturološki šok definitivno je tradicionalna hrana. U Kambodži su skakavci uobičajena grickalica, u Laosu je salata od crvenih mrava pravi specijalitet, a na Tajlandu je u početku bilo neobično što se promet odvija lijevom stranom ceste.“