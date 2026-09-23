Od sezonskog posla do stalnog zaposlenja: Kako iskoristiti sezonsko iskustvo za razvoj karijere?

Sezonski rad izvrstan je način da pojedinci pronađu privremeno zaposlenje tijekom razdoblja kada je potreba za radnicima najveća. Takva radna mjesta često postaju dostupna kada tvrtke bilježe povećanu potražnju, a u Dalmaciji je to posebno povezano s hrvatskom turističkom sezonom. Samo u prvoj polovici 2026. Hrvatsku je posjetilo više od sedam milijuna turista, zbog čega postoji velika potreba za radnicima koji će ih usluživati u ključnim razdobljima godine.

Za sezonske radnike u Dalmaciji može doći trenutak kada požele istražiti mogućnosti za stalno zaposlenje. U ovom ćemo članku razmotriti kako stanovnici Dalmacije mogu iskoristiti svoje sezonsko iskustvo u turizmu kako bi unaprijedili karijeru i osigurali stalni posao.

Industrije koje pokreću sezonsko zapošljavanje

Tvrtke u turizmu, ugostiteljstvu i maloprodaji često trebaju dodatnu radnu snagu tijekom ljetnih mjeseci, kada sve više ljudi dolazi u Dalmaciju i Hrvatsku kako bi uživali u suncu, prekrasnom krajoliku i opuštenom načinu života na obali.

Prema dostupnim podacima, Hrvatska ima više sezonskih poslova u turizmu nego bilo koja druga država u EU, a područja poput Dalmacije zapošljavaju velik dio te sezonske radne snage. Broj zaposlenih u Hrvatskoj u srpnju u odnosu na lipanj porastao je za više od 10.000, prema podacima Raditi, pri čemu je turizam bio jedan od glavnih pokretača jer je zaposlenost u smještaju, pripremi hrane i posluživanju porasla za 7,6%.

Iako takav snažan rast tijekom ljetnih mjeseci tisućama ljudi pruža priliku za zaposlenje, priroda sezonskog rada znači da pad potražnje često počinje već početkom rujna. Turističke, ugostiteljske i maloprodajne tvrtke koje su tijekom ljeta uslužile milijune ljudi ujesen i zimi bilježe manji broj posjetitelja. Potražnja za radnicima tada više nije na vrhuncu pa sezonski zaposlenici moraju pronaći druge mogućnosti za rad.

Sezona završava: što učiniti dalje?

Kada dođe rujan i ljeto završi, mnogim sezonskim radnicima prestaje zaposlenje. Zato je važno na vrijeme razmišljati o sljedećem koraku kako biste nastavili raditi do Božića i u novoj godini. Praćenje oglasa za posao na internetu još prije završetka ljeta ključno je kako biste mogli unaprijed planirati.

U poslovnom svijetu postoji stara izreka prema kojoj dobivanje novog posla ponekad ne ovisi samo o tome što znate, nego i o tome koga poznajete. Imajući to na umu, važno je da se sezonski radnici umrežavaju kada dođe vrijeme za razvoj karijere i traženje stalnih poslovnih prilika. Sudjelovanjem na događanjima za umrežavanje pojedinci se mogu predstaviti različitim stručnjacima, upoznati rukovoditelje i razgovarati o svojim vještinama. Mogu podijeliti svoja iskustva i pokazati svoje sposobnosti objašnjavajući svakodnevne zadatke koje obavljaju tijekom sezonskog rada.

Ako se novi posao ne pojavi odmah, osobe u Dalmaciji mogu razmotriti i online tečajeve kako bi proširile svoje vještine, što dugoročno može dodatno povećati njihove mogućnosti zapošljavanja. Važno je ostati fleksibilan i otvoren za nove prilike jer nije moguće unaprijed znati kada će se pojaviti sljedeće odgovarajuće radno mjesto.

Kako predstaviti sezonsko iskustvo u životopisu?

Sezonski radnici trebali bi najprije procijeniti vještine i iskustvo stečeno tijekom vrhunca sezone te ažurirati svoj životopis putem CVMaker kako bi potencijalnim poslodavcima mogli predstaviti najnovije radno iskustvo. To već pokazuje proaktivnost i visoku razinu organiziranosti, osobine koje poslodavci i osobe zadužene za zapošljavanje cijene. Korištenje online alata također može pomoći da pratite određenu strukturu i uključite sve relevantne informacije. Obavezno navedite naziv radnog mjesta, tvrtku, lokaciju i razdoblje zaposlenja jer takvi detalji mogu ojačati vašu prijavu. Jednako je važno opisati ključne odgovornosti i uspjehe ostvarene na toj poziciji. Svaki opis prilagodite poslu na koji se prijavljujete kako bi osoba koja pregledava životopis odmah mogla vidjeti da vaše iskustvo odgovara zahtjevima radnog mjesta.

Prepoznajte prenosive vještine

Pri prelasku iz sezonskog rada u stalno zaposlenje ključno je dobro razumjeti svoje najvažnije vještine i znati kako ih prenijeti na druge uloge, bez obzira na to planirate li ostati kod trenutačnog poslodavca ili se prijaviti za posao negdje drugdje. Sezonski rad u Hrvatskoj, zemlji koju tijekom ljetnih mjeseci posjećuju milijuni ljudi, zahtijeva poseban skup vještina koje se mogu primijeniti na različitim poslovima. Neke od najčešćih navedene su u nastavku.

Dobra organiziranost

Svi poslodavci traže osobe s razvijenim organizacijskim sposobnostima. Dobra organiziranost tijekom sezonskog rada omogućuje vam donošenje jasnijih odluka jer ste spremni na izazove koji se mogu pojaviti tijekom radnog dana. Uzmimo za primjer konobara koji mora točno zaprimati narudžbe, dostavljati hranu i piće za stolove te istodobno reagirati na različite povratne informacije o usluzi, kako pozitivne tako i negativne. Organiziranost zahtijeva pripremu, a ona pokazuje snažnu radnu etiku i pouzdanost. Oni koji se ne pripreme unaprijed imaju veće izglede naći se u situaciji u kojoj ne znaju kako nastaviti. Pokazivanje inicijative i preuzimanje odgovornosti pomoći će sezonskim radnicima da se istaknu kada budu tražili stalno zaposlenje.

Dobre komunikacijske vještine

Učinkovita komunikacija na sezonskom poslu pokazuje razvijene interpersonalne vještine i sposobnost slušanja uputa, pitanja i zahtjeva drugih. Rad u užurbanom hotelu koji tijekom ljeta redovito organizira događanja zahtijevat će razgovor s gostima, odgovaranje na njihova pitanja i pružanje pomoći tijekom boravka. Sposobnost jasnog i učinkovitog komuniciranja u brzom radnom okruženju pokazuje razumijevanje važnosti dogovora o tome što treba napraviti i kako zadatke treba izvršiti. Posjedovanje vještina potrebnih za učinkovitu komunikaciju također omogućuje radnicima izgradnju kvalitetnih odnosa s kolegama, klijentima i gostima, što je važno za pozitivnu radnu kulturu.

Sposobnost rada u timu

Biti timski igrač važan je dio profesionalnog života, bez obzira na to jeste li sezonski ili stalno zaposleni, jer suradnja s kolegama i zajedničko izvršavanje zadataka mogu povećati učinkovitost, poboljšati procese i pozitivno utjecati na radnu atmosferu. Pokazivanje sposobnosti funkcioniranja kao dijela većeg sustava, bilo da radite kao hotelski recepcionar, prodavač ili kuhar, pokazuje da se možete prilagoditi različitim osobnostima i surađivati s drugima te se pritom učinkovito snalaziti u grupnoj dinamici.

Zaključak

Općenito, sezonski radnici uvijek bi trebali biti spremni nositi se s promjenama koje takva vrsta posla donosi. Proaktivnim pristupom stanovnici Dalmacije mogu se pripremiti za smanjenje potražnje u rujnu tako da unaprijed planiraju i traže alternativno zaposlenje još dok rade. To bi trebalo smanjiti vrijeme provedeno bez posla i pomoći pojedincu da nastavi ostvarivati prihode tijekom jeseni i zime. Sezonski posao u Hrvatskoj možete promatrati kao svojevrsnu audiciju: što bolje obavljate svoj posao, veća je vjerojatnost da ćete razviti nove vještine i istaknuti se, a to iskustvo kasnije možete iskoristiti kako biste osigurali stalno zaposlenje negdje drugdje.