Od "ružnog pačeta" do potpune preobrazbe: Zapuštena i iznimno vrijedna splitska crkva dobit će arheološki park

Crkva sv. Trojice na Poljudu jedna je od tri najstarije crkve sa kraja osmog stoljeća. Grad Split ima namjeru prostor oko nje, a radi se o Turskoj kuli, urediti i pretvoriti u arheološki park. Kolika je vrijednost te jedinstvene crkvice ispričala nam je muzejska savjetnica Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split, arheologinja Maja Petrinec.

Kaže da najstariji spomen imena Crkve sv. Trojice potječe iz 11. stoljeća, a spominje se u popisu zemalja ženskog benediktinskog samostana u razdoblju između 1060. i 1080. godine kao Terra Trinitatis čime je potvrđen njezin titular. Podsjeća kako i danas postoji predio Sutrojice koji je upravo nazvan po ranosrednjovjekovnoj crkvi.

- Ona je tu nastala na temeljima neke starije antičke građevine koja nije definirana, ali je imala jednu polukružnu eksedru. Crkvu sv. Trojice bilježe i kasnija pisana vrela u razdoblju od 13. do 17. stoljeća.

Društvo za istraživanje hrvatske povijesti i arheologije Bihać, koje je bilo osnovano u sklopu Arheološkog muzeja u Splitu, 1914. godine zakupilo je crkvu. Do njezine prve obnove dolazi tek 1924. godine, a najozbiljnija istraživanja arhitektonskog, a kasnije nešto i arheološkog karaktera provodili su Tomislav Marasović i Jerko Marasović prvo 1949. i 1950. godine te ponovno krajem sedamdesetih godina kada je crkva temeljito rekonstruirana i obnovljena.

Najsačuvaniji spomenik ove vrste u Hrvatskoj

- Crkva je sama kao građevina centralnog tipa što znači da se radi o centralnoj građevini sa šest malih konhi koje okružuju taj njezin centralni kružni dio. Obično se u literaturi naziva šesterolist ili heksakonhni tip i ona nije jedina takva crkva, ali je najsačuvaniji takav spomenik. Ono što je važno naglasiti je da su centralne crkve kao ona i neke drugih tipova karakteristične za obalne gradove koji su pod bizantskom vlašću do sredine 11. stoljeća, dok je u zaleđu na teritoriju hrvatske kneževine zastupljen longitudinalni tip koji je dolazio s utjecajem zapadne franačke arhitekture. To je ta generalna specifičnost ranog srednjeg hrvatskog vijeka koji se odražava u tim različitim utjecajima sa zapada i istoka.

Crkva je bila natkrivena kupolom koja je bila uništena, ali je u temeljitoj rekonstrukciji sedamdesetih godina vraćena. Crkve šesterolisnog tipa među kojima je jedna od najznačajnijih Crkva sv. Trojice spadaju među najizvornije i najoriginalnije tipove koje je dala ranosrednjovjekovna hrvatska predromanika.

- Oko njihove datacije postoje različita mišljenja. Uz Crkvu sv. Trojice imamo i Crkvu Svete Marije u Trogiru i Crkva Stomorica također Sveta Marija u Zadru. One datiraju iz 8. stoljeća s tima da za trogirsku crkvu postoji izravan spomen u jednom izvoru s kraja 8. stoljeća. Za ostatak crkava koje su na teritoriju hrvatske kneževine govorimo o bizantskim gradovima, a ima ih na području Ravnih Kotara, Prigrade, Škabrnje i Kašića. Ima jedna nađena u Brnazama kod Sinja, Crkva sv. Mihovila. One su uglavnom iz 9. stoljeća.

Ono što još govori o dataciji splitske Crkve sv. Trojice je njezin namještaj. Kao srednjovjekovna crkva je bila opremljena kamenim namještajem od kojeg su sačuvani pojedini ulomci. I ono što je zanimljivo su sačuvani ulomci mramorne oltarne ograde koju je ona imala. Oltarna ograda je bila visoka, dijelila je prostor za vjernike od prostora svetišta, a u gornjem dijelu iznad prolaza je imala zabate. Zabat je bio lučnog oblika jer se prilagođavao cijelom obliku crkve, a inače su uglavnom trokutastog oblika. Na tom sačuvanom ulomku lučnog mramornog zabata spominje se Arhanđeo Mihael koji je vjerojatno bio naslovnik, znači drugi titular crkve.

Privatna memorija

Većina šesterolisnih crkava na teritoriju hrvatske kneževine bile su posvećene svetom Mihovilu, čak se u Pridrazi cijeli predio zove Miholjača, odnosno Mihovilovića te u Brnazama Mioljača. Te crkve su s vremenom mjenjale svoj namještaj pa su tako unutar Crkve sv. Trojice u Splitu pronađeni ulomci iz razdoblja sredine 11. stoljeća. Prilikom obnavljanja namještaja Splitske katedrale stari bi namještaj završavao u okolnim crkvama. Šesterolisne crkve su nastale pod utjecajem ranijih antičkih građevina među kojima se posebno ističe Dioklecijanov mauzolej, odnosno Splitska katedrala i krstionica zadarske katedrale.

- Crkvice uglavnom imaju šest konhi i osim ovih što se nalaze na nekadašnjem teritoriju hrvatske kneževine postoj još dva zanimljiva spomenika izvan toga areala, to je na teritoriju kneževine Zahumlje, kao i u Rogačićima kod Blažuja u Bosni, a riječ je o manjoj šesterolisnoj crkvi. Pretpostavka je da te male rotonde s kružnom jezgrom nisu bile namijenjene velikom broju vjernika nego je riječ o privatnim memorijama i da su zapravo imale tu memorialnu funkciju i služile kao privatni oratoriji velikaša.

Crkva sv. Trojice je jedna od tri najstarije crkve sa kraja osmog stoljeća. Ne postoje baš identične crkve već postoje slični tipovi crkava. Na njih nailazimo na Mediteranu i u zemljama bizantskog kulturnog kruga. Takve crkve su specifične, one su regionalni tip i jedna od tih najizrazitijih i najizvornijih skupina. Ova splitska crkva je među najstarijima od tih specifičnih za naš prostor, odnosno Dalmaciju i Zahumlje.

Da takav kulturni spomenik treba održavati i čuvati slaže se i gvardijan crkve sv. Ante Frano Delić koji nam je ispričao kako je crkva imala svoju povijest od 1980. godine kada je zatvorila. Tadašnji župnik je nakon stoljeća otvorio crkvu koja u to vrijeme nije imala krova. Misa se održavala svake nedjelje, a kasnije se smanjilo na povremeno.

- Sada jedna duhovna udruga u crkvi održava mise. Tamo ponedjeljkom udruga mladih moli krunice. Crkva se na taj način održava i zrači, aktivna je. U crkvi može stati šezdesetak ljudi. Masovnije je okupljanje na blagdan Svete Trojice.

Arheološki park u najavi, ali...

Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić potvrdila je za Dalmaciju Danas da je na prostoru oko crkvice Svete Trojice predviđeno uređenje arheološkog parka te da je grad očistio prostor i uklonio glomazni otpad koji se tu nakupio tijekom godina. Većinski vlasnik zemljišta je Grad Split, no ima i privatnih vlasnika.

- Arheološki muzej nam se stavio na raspolaganje. Oni imaju motiv da se to istraži i prezentira, ali budućnost tog arheološkog parka će ovisiti o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turska kula. Početkom rujna je planirana javna prezentacija UPU- a.

Urbanistički plan uređenja, na kojem radi Zavod za prostorno uređenje, među ostalim predviđa gradnju duž Puta Supavla i arheološki park oko Crkve sv. Trojice. Predviđena je izgradnja podzemne garaže sa 250 javnih parkirnih mjesta, sportski kompleks, prometnice, stambene građevine sa nadzemnim garažama te arheološki park.