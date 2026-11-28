Hrvatski akademik, pjesnik, liječnik i diplomat Drago Štambuk, rođen u Selcima na otoku Braču, obogatio je hrvatsku književnost još jednim opsežnim i tematski ambicioznim djelom. Njegova nova knjiga „Postojbina”, objavljena u izdanju Školske knjige, donosi čak 320 pjesama u prozi, raspoređenih u četiri tematska ciklusa. Na 352 stranice Štambuk nastavlja književno istraživanje započeto prethodnim knjigama „Theurgia” i „Uzgon”, gradeći osebujan pjesnički svijet u kojem se susreću znanost, filozofija, religija, povijest, priroda i čovjekova najdublja unutarnja previranja. Riječ je o djelu koje već svojim naslovom otvara pitanje što zapravo podrazumijevamo pod postojbinom – mjesto rođenja, materinski jezik, civilizacijsko nasljeđe ili nešto mnogo veće i dublje.

Knjiga je predstavljena 10. studenoga na ovogodišnjem Interliberu na Zagrebačkom velesajmu, a o njoj su govorile urednica Miroslava Vučić i književnica, književna kritičarka i recenzentica Lada Žigo Španić. Potonja je autorica pogovora u kojem Štambuka naziva „atomskim (meta)fizičarem hrvatske i svjetske poezije”, ističući iznimnu slojevitost njegova stvaralaštva. Posebna pozornost posvećena je njegovu odnosu prema jeziku i suvremenom svijetu, u kojem tehnološki napredak ne mora nužno pratiti razvoj ljudske duhovnosti. U tom smislu „Postojbina” nije samo književno putovanje kroz prostor i vrijeme, nego i svojevrsno preispitivanje smjera u kojem se kreće današnja civilizacija.

Četiri ciklusa i 320 pjesničkih čestica

Štambuk je svoje novo djelo podijelio u četiri ciklusa, od kojih svaki sadrži po 80 pjesama u prozi. Ciklusi nose nazive „Ahura Mazda”, „Tvorivo mrtve tvari”, „Pelud zvijezda” i „Alborz”, a već njihovi naslovi upućuju na širinu autorovih interesa i kulturnih referencija. Svaki od njih otvara drukčiji pogled na čovjekovo postojanje, od drevnih religijskih predodžbi i pitanja smrtnosti do svemirskih prostranstava i metafizičkih promišljanja. Premda su formalno odvojeni, ciklusi zajedno čine jedinstvenu pjesničku cjelinu.

Prvi ciklus nadahnut je simbolikom drevne perzijske religije i zoroastrizma, u čijem je središtu sukob dobra i zla. Drugi se okreće prolaznosti, nestajanju i smrti, dok treći već naslovom sugerira čovjekovu težnju prema onome što nadilazi njegovu materijalnu stvarnost. Posljednji ciklus ime je dobio prema planinskom lancu Alborz na sjeveru Irana, koji u interpretaciji Lade Žigo Španić predstavlja simboličku poveznicu između zemlje i nebeskih visina. U svim tim motivima mogu se prepoznati tragovi Štambukova bogatog životnog iskustva i dugogodišnjeg susretanja s različitim kulturama svijeta.

Pjesnik koji upozorava na gubitak jezika u digitalnom dobu

Jedna od važnih tema „Postojbine” jest položaj čovjeka u suvremenom tehnološkom društvu. Štambukovo pjesništvo, prema interpretaciji autorice pogovora, upozorava na postupno osiromašivanje izražavanja u svijetu u kojem digitalni sadržaji sve snažnije oblikuju svakodnevicu. U vremenu kratkih poruka, površne komunikacije i neprekidnog protoka informacija, njegova poezija vraća pozornost na bogatstvo riječi i mogućnosti koje pruža jezik. Jezik pritom nije samo sredstvo sporazumijevanja, nego i prostor u kojem se čuvaju iskustva, identitet i kolektivno pamćenje.

Posebnost Štambukova književnog izraza leži u njegovoj sposobnosti povezivanja različitih slojeva hrvatskoga jezika. U svoje tekstove unosi čakavsku i kajkavsku baštinu, arhaične izraze, elemente drevnih kultura i riječi drugih jezika. Takav pristup nije slučajan jer je riječ o autoru koji je znatan dio života posvetio upravo očuvanju i afirmaciji trojstvene naravi hrvatskoga jezika. Njegova poezija stoga istodobno ostaje duboko ukorijenjena u hrvatskoj jezičnoj baštini i otvorena prema kulturnim iskustvima čovječanstva.

Od bračkog kamenjara preko medicine do svjetske diplomacije

Životni put Drage Štambuka po mnogočemu je neobičan za jednog književnika. Rođen je 20. rujna 1950. godine u Selcima na Braču, gimnazijsko obrazovanje stekao je u Splitu, a medicinu je završio u Zagrebu. Specijalizirao se za internu medicinu, s posebnim interesom za gastroenterologiju i hepatologiju, a tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Londonu se bavio znanstvenim istraživanjima bolesti jetre i eksperimentalnim liječenjem oboljelih od AIDS-a. Njegovo znanstveno iskustvo predstavlja važan dio životopisa čovjeka čija će književna djela poslije često povezivati materijalnu stvarnost s duhovnim i metafizičkim pitanjima.

Početkom devedesetih Štambuk se uključio u stvaranje hrvatske diplomacije, postavši 1991. godine opunomoćeni predstavnik Republike Hrvatske u Velikoj Britaniji. Diplomatska karijera vodila ga je u brojne zemlje, među kojima su Indija, Egipat, Japan, Brazil i Iran. Dio svojega akademskog usavršavanja proveo je i na američkom Sveučilištu Harvard, gdje je proučavao etička pitanja i međunarodne odnose. Susreti s različitim religijama, jezicima, tradicijama i civilizacijama pružili su mu iskustva koja pomažu razumjeti izrazito široke horizonte njegova pjesništva.

Prema podacima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Štambuk je objavio više od 70 knjiga, a njegova su djela prevedena na brojne svjetske jezike. Dobitnik je niza književnih nagrada i međunarodnih priznanja, među kojima su japanski carski Red izlazećeg sunca te nagrade Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo. Redovitim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 2020. godine. U ožujku ove godine u Knjižnici HAZU prikazan je i dokumentarni film „Drago Štambuk – Pjesnik bračkog iskona”, posvećen njegovu životu i stvaralaštvu.

Veliki čuvar hrvatskoga jezičnog blaga

Unatoč desetljećima provedenima u različitim dijelovima svijeta, Štambuk nikada nije izgubio čvrstu povezanost s rodnim Bračem. Upravo je u Selcima 1991. godine pokrenuo svehrvatsku pjesničku smotru „Croatia rediviva ča-kaj-što”, jedinstvenu kulturnu manifestaciju posvećenu afirmaciji čakavske, kajkavske i štokavske književnosti. Tijekom smotre odabrani se pjesnik kruni maslinovim vijencem, a njegovi se stihovi ovjekovječuju u kamenu na selačkom Zidu od poezije. Tako je u mjestu poznatom po kamenoklesarskoj tradiciji nastao i trajni spomenik hrvatskoj pjesničkoj riječi.

Štambuk je autor i promicatelj Zlatne formule hrvatskoga jezika ča-kaj-što, kojom desetljećima upozorava na važnost svih triju hrvatskih jezičnih sastavnica. Njegovo zalaganje dobilo je institucionalnu potvrdu 29. studenoga 2019. godine, kada je Zlatna formula uvrštena na nacionalnu listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Za Dalmaciju, u kojoj brojni izvorni čakavski govori postupno gube svoja tradicionalna obilježja, takvo djelovanje ima osobitu vrijednost. Štambukov književni rad pokazuje da zavičajni govor nije prepreka univerzalnosti umjetničkog izraza, nego može biti upravo jedno od njegovih najvećih bogatstava.

Postojbina nije samo mjesto na kojem smo rođeni

Na naslovnici nove Štambukove knjige nalazi se miran morski krajolik, s brodicom uz obalu, planinama u pozadini i suncem koje se zrcali na površini mora. Taj motiv može se čitati i kao vizualna poveznica s naslovom djela, kao prizor povratka ishodištu nakon dugih putovanja kroz različite prostore i kulture. No pojam postojbine u Štambukovu pjesništvu, kako ističe autorica pogovora, daleko nadilazi geografske granice. On obuhvaća čovjekovu povezanost s prirodom, jezikom, poviješću, duhovnošću i samim svemirom.

U vremenu obilježenom ratovima, društvenim podjelama, tehnološkim promjenama i sve izraženijim osjećajem otuđenosti, Štambukovo novo djelo vraća se temeljnim pitanjima ljudskoga postojanja. Što čovjeka povezuje s drugim ljudima, što ostaje nakon nestanka materijalnog svijeta i koliko smo sposobni sačuvati humanost u okolnostima koje je svakodnevno stavljaju na kušnju? „Postojbina” ta pitanja ne pretvara u jednostavne odgovore, nego ih otvara kroz slojevitu pjesničku simboliku. A činjenica da takvo djelo potpisuje čovjek koji je iz malih bračkih Selaca krenuo prema najudaljenijim dijelovima svijeta daje njegovu naslovu i dodatnu simboličku težinu.

Knjiga je dostupna u izdanju Školske knjige, u tvrdom uvezu, po cijeni od 20 eura.