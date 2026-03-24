Od ribarskog mjesta do zapovjednika: Luka Kirac vodi odred Obalne straže i poručuje mladima – "Radite ono što volite"

Puležanin Luka Kirac prije godinu i pol dana diplomirao je Nautiku na Vojnom pomorstvu u Splitu, poručnik je korvete, zaposlen u Obalnoj straži i radi na brodu kao zapovjednik odreda. Taj mladi i na oko vrlo ozbiljni muškarac na brodu vodi specijalizirani odred od devet ljudi.

Kada je upisao studij u Splitu bio je jedan od 25 stipendista MORH- a od ukupno 27 studenata. Ideja o tome da bi jednog dana mogao biti mornar ili kapetan pojavila mu se dok je još bio dječak, sa svega šest godina. Da će konačno upisati ono za čim žudi cijeli život shvatio je na Smotri sveučilišta u Zagrebu gdje je predstavljen program u Splitu koji je u to vrijeme bio Vojno pomorstvo, dok je danas to Sveučilište obrane i sigurnosti.

Iako mu je otac bio hrvatski branitelj nije imao potrebu usmjeravati ga prema tom putu već ga je pustio i rekao mu ako ga to ili nešto drugo zanima da odabere po svojim željama. Kaže kako nije imao pritisak da mora izabrati baš taj životni put.

- Ja sam iz jednog malog ribarskog mjesta kod Pule, zove se Pomer i čitav sam život vezan uz more. To mjesto zimi ima 200- tinjak stanovnika, a ljeti se ta brojka poveća za nekoliko puta. Nisam imao problem s odlaskom iz obiteljskog doma u mornaricu. Jedno sam kratko vrijeme prvo živio u Zagrebu dok je trajalo uvježbavanje, a kada sam stigao u Split shvatio sam da imamo puno toga zajedničkog.

Studentski dani pod vojničkim režimom

U srednjoj je školi trenirao nogomet, zanimalo ga je programiranje i biologija, no ljubav prema moru je prevagnula i zato je izabrao studirati ono što voli - vojno pomorstvo. U međuvremenu se počeo baviti i jedrenjem na dasci postavši čak instruktor.

Kaže da suprotno uvriježenom mišljenju kako su na njegovom fakultetu studenti svi muškarci u njegovoj je generaciji bilo čak šest djevojaka. Osim brojnih studenata iz cijele Hrvatske s njima su studirale i kolege iz Crne Gore.

Njegovi studentski dani bili su poprilično netradicionalni jer buđenje je bilo u 6, zatim čišćenje zajedničkih prostorija, pa dizanje zastave nakon čega su mu bile fakultetske obveze. Dosta su predavanja imali izvan Lore, vrlo često su odlazili na Pomorski fakultet i imali praktičnu nastavu.

- Tijekom studiranja je bilo predmeta koji su mi se svidjeli zato što je profesor znao na poseban način prenositi svoje znanje na nas. No i ostali predmeti su mi bili dragi bez obzira na profesora. Kao najdraže kolegije istaknuo je Taktičku navigaciju i Taktiku pomorskih snaga. Posebno ističe kapetana fregate prof. Nenada Sikiricu sa studija Vojno Pomorstvo koji mu je predavao te kolegije. Riječ je o vrlo važnim, ali ne baš jednostavnim predmetima, koje je profesor predavao na vrlo zanimljiv i studentima jednostavan način, priča Luka o studentskom životu.

Kampovi, more i stvarna vojna obuka

Posebno su ga se dojmili zimski i ljetni kampovi koji su se održavali na kraju ta dva semestra. Zimi su uglavnom odrađivali kopnene zadaće kada bi se obučavali zapovijedanjem desetine ili voda, te svladavali osnovne vojničke vještine na kopnu. Ljeti su pak imali specijalizirane kampove za mornaricu. Jedne su godine imali plivanje i veslanje, dok su sljedeće jedrili s većim i manjim jedrilicama, te učili manevriranje s malo većim brodom.

Brod na kojem radi je potpuno operativan, obavlja nadzor morskog ribarstva i državne granice, ali odrađuju i vojne vježbe, kao i pratnje stranih ratnih brodova. Stacioniran je u Puli, no dosta često su i u Splitu. S obzirom da je znatiželjan, osim jedrenja na dasci slobodno vrijeme koristi i za planinarenje.

Nagrade, doktorat i poruka mladima

Luka je dobitnik Rektorove nagrade za izvrsnost, a puno mu je značilo i kada je pobijedio na Europskoj olimpijadi vojnih akademija u Budimpešti. Pobijedio je s temom Razvoja oružanih snaga u EU kao reakcija na rat u Ukrajini.

- Volio bih da i ostali imaju priliku sudjelovati na natjecanjima studenata izvan Hrvatske i preporučio bih studentima da se uključe u razmjene studenata kao što su programi Erasmus+ i Emilyo.

Trenutno je na doktoratu na riječkom Pomorskom fakultetu i budućim studentima poručuje da upišu vojno pomorstvo jer im pruža sigurnost, ali i daje mogućnost da rade ono što vole.