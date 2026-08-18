Od prvog “Halo, halo, Zagreb” do prigodne kovanice od 2 eura

Sto godina radija, televizije, prijenosa, emisija i trenutaka koji su obilježili generacije sada je zabilježeno i na prigodnoj kovanici od 2 eura „100 godina Hrvatske radiotelevizije”.

Hrvatska narodna banka pustila je sredinom srpnja 2026. godine u optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura „100 godina Hrvatske radiotelevizije”, posvećenu stoljeću od početka emitiranja Radija Zagreb. Upravo se prvi program Radija Zagreb, emitiran 15. svibnja 1926. u 20.30 na valnoj duljini od 350 metara srednjeg vala, smatra početkom djelovanja Hrvatske radiotelevizije, pravne nasljednice Radija Zagreb i danas središnje nacionalne medijske kuće u Republici Hrvatskoj.

Riječi “Halo, halo, Zagreb” označile su početak velike medijske priče - one koja je tijekom proteklih sto godina povezivala generacije kroz informativne, kulturne, glazbene, obrazovne, sportske i zabavne sadržaje. Od prvih radijskih signala do suvremenog televizijskog i digitalnog programa, Hrvatska radiotelevizija ostavila je snažan trag u svakodnevnom životu, kulturi i kolektivnom pamćenju.

Na nacionalnoj strani prigodne kovanice nalazi se prikaz radiovalova u pet redova. Motiv je jednostavan, ali prepoznatljiv i simboličan - podsjeća na prve radijske signale i početak stoljetnog puta od radija do televizije.

Autor likovnog rješenja nacionalne strane je akademski kipar Karlo Gross, a kovanica je otkovana u Hrvatskoj kovnici novca.

Uz prigodnu optjecajnu kovanicu, Hrvatska kovnica novca pripremila je i posebna numizmatička izdanja - kovanice u blister pakiranju i kovanice u kvaliteti otkova polirana ploča.

Izdanje u blister pakiranju donosi kovanicu u kvaliteti otkova visoki kovnički sjaj, u posebno oblikovanom pakiranju koje dodatno ističe temu 100. obljetnice Hrvatske radiotelevizije. Kovanica u kvaliteti otkova polirana ploča dolazi u posebnoj kutiji s numeriranim certifikatom Hrvatske kovnice novca.

Prigodne kovanice od 2 eura „100 godina Hrvatske radiotelevizije” u posebnom blister pakiranju i u kvaliteti otkova polirana ploča bit će dostupne za kupnju putem web trgovine Hrvatske kovnice novca od 20. kolovoza 2026. godine.

Dodatne informacije o izdanju i prodaji dostupne su na internetskoj stranici Hrvatske kovnice novca.