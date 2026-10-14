Od prve skice do modne piste: Callegari Fashion and Design Week 2026.

Callegari Fashion and Design Week 2026. spojio je suvremeni modni dizajn, kreativnost i splitsku kulturnu baštinu. Uz modnu reviju održanu u jedinstvenom ambijentu Dioklecijanove palače, popratna izložba otkrila je proces nastanka kolekcija – od početnih istraživanja i skica do gotovih odjevnih predmeta. Manifestaciju je podržao i sufinancirao Grad Split.

Dioklecijanovi podrumi 18. rujna postali su modna pista na kojoj su se susreli povijest Splita i kreativnost novih generacija dizajnera. U jedinstvenom ambijentu Dioklecijanove palače održana je modna revija u sklopu Callegari Fashion and Design Week 2026., na kojem su polaznici iz Splita, Zagreba i Rijeke predstavili autorske kreacije nastale na temu „Crno na crno / bijelo na bijelo – igra tekstura, volumena i formi“.

Iza nekoliko minuta na modnoj pisti stajali su mjeseci rada, istraživanja i usavršavanja. Zadatak polaznika bio je istražiti mogućnosti crne i bijele boje te kroz materijale, krojeve, teksture i siluete razviti vlastiti dizajnerski izraz. Bijela je otvorila prostor za igru slojevima, čipkom i transparentnošću, dok je crna naglasila geometriju, konstrukciju i volumen.

Iako su svi radili na istoj temi, predstavljene kreacije pokazale su različite pristupe i osobne autorske potpise. Upravo je raznolikost interpretacija potvrdila koliko se kreativnih mogućnosti može otvoriti unutar istog koncepta kada se naglasak stavi na istraživanje, promišljanje i individualni pristup dizajnu.

Svoje su kreacije predstavili Dunja Dujmović, Petra Čondić, Milica Milakovic, Aleksandra Ivanova, Tea Lukenda, Kristijana Žganjer, Anamarija Kurtović, Lucija Lončar, Anamaria Petani Čvrljak, Sanja Đurić-Mendek, Renata Balić, Borjanka Topić, Josipa Šebek, Karla Filipović, Verica Milošević, Dan Lou Dautović, Mihajla Udovičić, Anastasia Aleksić Ogrizović, Luce Juričev, Snježana Omrčen i Nikolina Kožarić.

Na kolekcijama su radili pod mentorstvom Katarine Zaninović, Ines Matas, Danijele Malinarić i Tomislava Fučkara, dok je cjelokupno mentoriranje i koordinaciju revije vodila modna dizajnerica Anamarija Asanović Karačić.

Od početne zamisli do završnog odjevnog predmeta potrebno je proći niz koraka: istražiti temu, razviti koncept, odabrati materijale, konstruirati kroj, izraditi model te posvetiti pozornost završnoj obradi i detaljima. Svaka odluka utječe na konačan rezultat, a upravo se kroz takav proces postupno razvijaju tehnička znanja i prepoznatljiv dizajnerski rukopis.

Za polaznike koji tek grade svoj profesionalni put u modnom svijetu mogućnost predstavljanja vlastitog rada pred publikom ima posebnu vrijednost. Modna pista postaje prilika da stečeno znanje primijene u praksi, provjere vlastite ideje i steknu iskustvo koje je važan korak prema daljnjem profesionalnom razvoju.

Takve prilike važan su dio obrazovanja u kreativnim područjima jer polaznicima omogućuju da svoje znanje ne zadrže samo u učionici i radnom prostoru, nego da ga primijene na konkretnom projektu. Uz stručno mentorstvo i iskustvo zajedničkog rada, dobivaju priliku razvijati samostalnost, odgovornost i sigurnost u vlastite ideje.