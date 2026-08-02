OD PRESKAKANJE OGRADE DO POZORNICE ULTRE Mladi splitski DJ prošle godine ostvario je dječački san, a sada pušta prvi singl: "Split je među pet najboljih party destinacija u Europi"

Elektronička glazba već godinama okuplja milijune obožavatelja diljem svijeta, a sve više mladih hrvatskih izvođača pokušava pronaći svoje mjesto na toj zahtjevnoj sceni. Među njima je i 27-godišnji Splićanin Drago Antunović koji nastupa pod umjetničkim imenom DJ Xani.

Iako je na početku autorske karijere, iza sebe već ima zavidno međunarodno iskustvo – nastupao je u Dublinu, Norveškoj, na kruzerima, a prošle godine i na festivalu Ultra Europe u Splitu, jednom od najvećih svjetskih događaja elektroničke glazbe.

Uoči izlaska svog prvog autorskog singla razgovarali smo s DJ-em o njegovom glazbenom putu, iskustvima rada u inozemstvu, izazovima elektroničke scene te planovima za budućnost.

Od glazbene škole do prvih gaža

DJ Xani u svijet elektroničke glazbe ušao je vrlo mlad. Sve je počelo 2014. godine, kada je imao samo 15 godina.

"Roditelji su mi rekli da moram što prije pronaći posao, kao što valjda svaki roditelj kaže svom djetetu u tim godinama. Nisam znao čime bih se bavio, ali sam završio glazbenu školu i znao da se vidim u glazbi. Tada mi je najveća inspiracija bio Martin Garrix pa sam odlučio pokušati", priča.

Prve korake pokazao mu je prijatelj DJ, a nakon što je od bake dobio svoju prvu miksetu, danima je vježbao.

"Doslovno sam učio od dva gumba. Vježbao sam i vježbao, a onda sam već sljedeće ljeto dobio prve gaže po splitskim kafićima i klubovima. Tako je sve krenulo", kaže nam.

"Najveći trenutak nije bio u inozemstvu"

Iako je nastupao u više europskih država, najdraže iskustvo nije doživio izvan Hrvatske.

"Bio sam vrlo privilegiran što sam imao prilike svirati na mnogim mjestima. Ipak, rekao bih da mi je najdraži nastup bio u Noa Beach Clubu na Zrću. Tada je bio među deset najboljih klubova na svijetu. Sviraš nakon headlinera pred dvije tisuće ljudi i moraš održati energiju. To je trenutak kada osjetiš da si uspio", dodaje.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima nastup na Ultra Europe festivalu. Priliku mu je, kaže, dao prijatelj Dado, zadužen za booking DJ-eva na Radio Stageu i UMF Stageu.

"Za sve je zaslužan moj prijatelj Dado, koji je odličan DJ, ali još bolji čovjek. To je bio pravi 'leap of faith'. Zamolio sam ga za priliku, a on je u meni prepoznao potencijal. Ovo mi je mnogo značilo. Kada je Ultra tek stigla u Split, imao sam 15 godina i preskakao sam ogradu jer nisam imao novca za ulaznicu. Htio sam samo slušati Martina Garrixa. Nevjerojatno je da sam se nekoliko godina kasnije našao na istoj pozornici. To je bio moj "full circle" trenutak: od klinca koji preskače ogradu do DJ-a koji nastupa na Ultri. Taj osjećaj pamtit ću cijeli život", ispričao nam je Drago.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Drago Antunovic (@dj.xani)

Nijemce je najteže rasplesati

Nastupi diljem Europe naučili su ga koliko se publika razlikuje od države do države.

"Najljepše je ipak svirati doma. Ali naučio sam da je Nijemce najteže rasplesati. Ako nema tehna ili njihove glazbe, teško ih je pokrenuti. Britanci imaju pjesme koje uvijek prolaze, a u Splitu je zanimljiv spoj Talijana, Francuza, Engleza i domaćih ljudi. Važno je čitati publiku i prilagoditi joj se", kaže.

Svoj stil opisuje kao open format DJ.

"Ne želim se ograničiti samo na house ili techno. Volim puštati i R&B, hip-hop i pop jer želim imati što više alata da pokrenem publiku. Ako je na podiju više cura, možda će bolje reagirati na Rihannu ili Seana Paula, dok će muškarci češće tražiti house i tech house", priča.

Njegov najveći uzor bio je Martin Garrix, dok danas posebno ističe hrvatske producente Matrodu i Patrika San Paola, "Nevjerojatno su talentirani i nadam se da ću jednog dana ostvariti ono što su oni postigli."

Prvi autorski singl "Fall Apart"

DJ Xani u petak je obavio svoj prvi autorski singl "Fall Apart".

"Naravno da ima malo treme, ali nema razloga za strah. Ako ova pjesma ne uspije, napravit ću novu. Kad-tad jedna će pronaći svoj put do publike", kaže Drago. Pjesma je nastala nakon povratka iz Berlina, gdje je studirao glazbenu produkciju.

"Vratio sam se u Split i osjetio nostalgiju. Nakon hladnog Berlina ponovno sam čuo cvrčke i osjetio da dolazi ljeto. Upravo je taj osjećaj bio inspiracija za pjesmu", opisuje.

Na pitanje kako se upuštanje u autorske vode razlikuje od rada kao DJ, kaže nam da Iako mnogi misle da su DJ-i i producenti isto, Drago smatra da su to dva potpuno različita svijeta.

"Kao DJ puštam i miksam tuđe pjesme. Produkcija je nešto sasvim drugo. Moraš imati ideju, inspiraciju i od nule stvoriti pjesmu. Ja najčešće krenem od vokala koji ima emociju pa oko njega gradim cijelu priču", kaže i dodaje da je upravo produkcija puno zahtjevnija.

"Svi uspješni DJ-i iza sebe imaju pet do deset godina ozbiljnog rada prije nego što izbace pjesmu koja privuče pažnju", dodaje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Drago Antunovic (@dj.xani)

"Danas je puno teže uspjeti"

Elektronička scena danas je, kaže, neusporedivo konkurentnija nego kada je on počinjao, "Nekada je u Splitu bilo nekoliko DJ-eva, a danas ih ima na desetke. Zato je danas puno teže uspjeti."

Ipak, smatra da mjesta za mlade ima.

"Treba biti originalan, ponizan i imati hrabrosti. Većina ljudi prije će vam dati priliku nego vas odbiti. Ja sam sa 16 godina pokucao na vrata Centrala, predstavio se i dobio priliku. Da nisam pitao, nikad ne bih tamo svirao", poručuje.

Na pitanje o domaćoj elektroničkoj sceni odgovara bez zadrške.

"Hrvatska je mala zemlja, ali imamo Matrodu, San Pacha, Lost Skya i još puno DJ-eva koji nastupaju diljem svijeta. To pokazuje da se može uspjeti", kaže. Mlade koji razmišljaju o DJ karijeri upozorava da ne očekuju brze rezultate. "Prvih pet godina vjerojatno nećete ozbiljno zarađivati. Ako ulazite u ovaj posao zbog novca ili slave, mislim da to nije pravi razlog. Sve mora krenuti iz ljubavi prema glazbi."

"Split je među pet najboljih party destinacija u Europi"

Iako je obišao brojne europske gradove, uvjeren je da je Split među najboljim mjestima za elektroničku glazbu.

"Meni je Split i dalje najljepši. Imamo Dioklecijanovu palaču, vrhunske klubove i odličnu atmosferu. Ultra nije ovdje slučajno. Organizatori vrlo dobro znaju zašto su već petnaest godina upravo u Splitu", kaže i smatra da prostora za napredak uvijek ima.

"Možda jednog dana još jedan veliki festival na Poljudu ne bi bio loša ideja. Ali i sada mislim da je Split među pet najboljih europskih gradova za izlazak i elektroničku glazbu", zaključuje.

Njegov prvi singl "Fall Apart" dostupan je svugdje gdje slušate glazbu, a napeto ćemo pratiti i nastavak karijere ovog talentiranog Splićanina.