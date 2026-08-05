Od predsjedničke utrke do Zmajeve rute: Niko Tokić Kartelo ulazi u novi životni izazov

Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60) jedan je od natjecatelja nove sezone RTL-ova Asia Expressa: Zmajeva ruta. U pustolovnu utrku dugu 6000 kilometara ulazi sa svojim nećakom Ivanom Tokićem (36), ocem dviju kćeri.

Njih dvojica ističu da ih veže mnogo više od obiteljskih veza. Ivan za strica kaže da mu je mentor i uzor, dok Niko često govori: "Ivan je sin kojeg nikada nisam imao."

Tokić Kartelo danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom. Tijekom predsjedničke kampanje često je isticao kako je odrastao u teškim uvjetima te da je sve što ima stekao vlastitim radom, piše Index.

"Od djeteta koje nije imalo što jesti ni obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam", kaže Tokić Kartelo, koji je ujedno dragovoljac Domovinskog rata, otac dviju kćeri i djed četvero unučadi.

"Ako preživim Zmajevu rutu..."

Sada ga čeka sasvim drukčiji izazov. "Ako preživim 6000 kilometara na Zmajevoj ruti, to je valjda dobar znak da sam spreman i za novu predsjedničku utrku", našalio se.

Stric i nećak već su podijelili zadatke. "Ja ću rješavati prijevoz, hranu i smještaj, a Ivan zagonetke i igre", rekao je Tokić Kartelo.

Ivan pak kaže da želi dokazati kako se može nositi sa svim izazovima koje donosi Asia Express. "Želim dokazati Niki da mogu pronaći rješenje u svakoj situaciji, iako me već pitao je li ovo naša nova kampanja za promociju tradicionalnih vrijednosti u Aziji", rekao je kroz smijeh.

Hoće li ih zajedništvo odvesti do pobjede ili će ih Zmajeva ruta izbaciti iz zone komfora, gledatelji će doznati ove jeseni u novoj sezoni Asia Expressa: Zmajeva ruta na RTL-u.