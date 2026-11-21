Grad Sinj obavještava korisnike zajamčene minimalne naknade (ZMN) koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove ogrjeva da isplata novčanih sredstava počinje u ponedjeljak, 23. studenoga 2026. godine, od 9 sati, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj, na adresi Ulica Miljenka Buljana 37.

Pravo na isplatu imaju korisnici zajamčene minimalne naknade koji se nalaze na službenom popisu osoba kojima je priznato pravo na naknadu za troškove ogrjeva.

Svi korisnici prilikom dolaska na isplatu obvezni su sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu, koja je potrebna radi provjere identiteta i preuzimanja pripadajućih novčanih sredstava.

Naknada za troškove ogrjeva jedan je od oblika socijalne potpore kojim se nastoji ublažiti financijski teret tijekom zimskih mjeseci te korisnicima zajamčene minimalne naknade olakšati osiguravanje odgovarajućih uvjeta za život.

Ova mjera posebno je važna u razdoblju povećanih životnih troškova, kada izdaci za grijanje dodatno opterećuju ionako skromne kućne proračune. Pravodobnom isplatom sredstava korisnicima se želi omogućiti da lakše podmire troškove ogrjeva i spremnije dočekaju zimske mjesece.

Iz Grada Sinja pozivaju sve korisnike koji ostvaruju navedeno pravo da preuzmu pripadajuća sredstva te podsjećaju na važnost predočenja osobne iskaznice kako bi se isplata mogla odvijati uredno i bez nepotrebnih poteškoća.

"Podsjećamo, isplata naknade za ogrjev započinje u ponedjeljak, 23. studenoga 2026. godine, od 9 sati, u Gradskom društvu Crvenog križa Sinj, Ulica Miljenka Buljana 37. Za preuzimanje naknade obvezna je važeća osobna iskaznica", poručuju.