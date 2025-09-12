Od ponedjeljka očekujte krkljanac u Velebitskoj jer - kreću radovi

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

U ponedjeljak, 15. rujna započinju radovi u Velebitskoj ulici (Faza 13A). Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Stanarima će se omogućiti pristup objektima. Obavještavamo cijenjene građane da će se, zbog izvođenja radova, ulica Velebitska biti privremeno zatvorena za promet.Tijekom trajanja radova pristup Šetalištu Ivana Pavla II bit će moguć isključivo ulicom Put Duilova .Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije.

Zahvaljujemo na strpljenju i suradnji, poručuju iz ViK-a.

Planirano trajanje radova Faze 13 je tri tjedna.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.