Od ponedjeljka besplatan prijevoz za sve učenike i studente s prebivalištem u Splitu

Grad Split osigurao je besplatan prijevoz svim učenicima i studentima koji imaju prebivalište u Splitu!bilo je ovo jedno od glavnih izbornih obećanja novog gradonačelnika Splita Tomislava Šute, zajedno s besplatnim udžbenicima.
Prijedlozi su usvojeni na Gradskom vijeću, a od ponedjeljka kreće preuzimanje besplatnih kupona i izrada personaliziranih karata za učenike i redovne studente.
Pravo ostvaruju svi učenici i redovni studenti s prebivalištem ili boravištem na području grada Splita.
Postojeći korisnici kupon mogu preuzeti online.
Na prodajno mjesto trebaju doći samo novi korisnici.
Sve detaljne upute dostupne su OVDJE.
Moja reakcija na članak je...
2
0
0
0
0
0
0