Od ponedjeljka besplatan prijevoz za sve učenike i studente s prebivalištem u Splitu

Grad Split osigurao je besplatan prijevoz svim učenicima i studentima koji imaju prebivalište u Splitu!bilo je ovo jedno od glavnih izbornih obećanja novog gradonačelnika Splita Tomislava Šute, zajedno s besplatnim udžbenicima.

Prijedlozi su usvojeni na Gradskom vijeću, a od ponedjeljka kreće preuzimanje besplatnih kupona i izrada personaliziranih karata za učenike i redovne studente.

Pravo ostvaruju svi učenici i redovni studenti s prebivalištem ili boravištem na području grada Splita.

Postojeći korisnici kupon mogu preuzeti online.

Na prodajno mjesto trebaju doći samo novi korisnici.

Sve detaljne upute dostupne su OVDJE.